قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف إيراني لمراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين
كبير المفاوضين الإيرانيين يتهم أمريكا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم
البحرين: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية
أرقام قياسية بعد المونديال| تعرّف على مكافآت منتخب مصر المالية في كأس العالم 2026
هبوط جديد يضرب أسعار السلع .. المكرونة والبيض في صدارة التراجعات اليوم الأربعاء
حار رطب نهارا والحرارة تصل لـ 42.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
ابقوا في أماكن آمنة.. البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو الجميع التزام الهدوء
العالم ينتفض من أجل مصر.. نجوم وأساطير الكرة يفتحون النار على تحكيم مباراة الأرجنتين ويُشعلون الجدل في المونديال
أحدث لقطات جوية لأعمال مشروع مترو الإسكندرية.. وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى
150 مليون جنيه استثمارات.. سوهاج تقترب من تشغيل مصنع تجفيف البصل والثوم بالكوثر
مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة
متى يتحوّل إهمال المُسن إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| العالم يُواجه موجات حر غير مسبوقة.. الري تعلن تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من السيول

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

روسيا تسعى إلى إنهاء الحرب نهائيًا مع أوكرانيا والقضاء على جذور الصراع.. تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مرارًا وتكرارًا رغبته في التوصل إلى تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية، فإن هذه التسوية تبدو شديدة الصعوبة، ولا يمكن تحقيقها بالشكل الذي يريده ترامب على أرض الواقع، نظرًا لتعقيدات هذا النزاع.

نشأت الديهي بعد خروج مصر أمام الأرجنتين: لا ترتدوا ثوب الحداد.. الفراعنة انتصروا بالأداء واستحقوا التحية

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لا ينبغي أن تُفسد حالة الفخر بما قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن الأداء المشرف يستحق الاحتفاء رغم مرارة الخروج.

مسؤول سابق في الناتو: سياسة الولايات المتحدة تسببت بمعادلة معقدة داخل الحلف

قال روبرت بيتشزيل، مسؤول سابق في الناتو، إن هناك بالفعل منافسة حقيقية وواقعية بين دول الناتو في سوق السلاح، لكن الأمر في النهاية تحكمه آليات السوق، فهناك منافسة بين الشركات المصنعة، وهذا أمر طبيعي عندما يرتفع حجم الطلب، كما يحدث الآن نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء، وليس الولايات المتحدة وحدها.

جوهر نبيل : التحكيم حرم مصر من مواصلة مشوارها بالمونديال.. ونبني على تجربة كأس العالم

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر تعرض لتحامل تحكيمي خلال مواجهة الأرجنتين، وهو ما ساهم في خروجه من بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في استمرار المنتخب الأرجنتيني بالبطولة للاستفادة من الجوانب التسويقية.

خبير مناخي يُحذّر: العالم يواجه موجات حر غير مسبوقة.. وتأثيراتها تتصاعد

أكد الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن العالم يواجه مرحلة متزايدة الخطورة من التغيرات المناخية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تفوق المستويات المعتادة، وهو ما يؤدي إلى زيادة سخونة سطح الأرض وتفاقم تداعيات الاحتباس الحراري.

بلال السيسي: فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026

كشف بلال السيسي الناقد الرياضي، أن هناك فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026، موضحا أنه كان هناك احتفال لرئيس الاتحاد الدولي وغضبه بعد تسجيل الهدف الأول لمصر.

وزير الري: تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من السيول.. وتحديث خريطة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة انتهت من تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من أخطار السيول في محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، إلى جانب عدد من محافظات الصعيد ومرسى مطروح، في إطار جهود الدولة للحد من مخاطر السيول وتعظيم الاستفادة من مياهها.

أحمد موسى: حكم مباراة مصر مرتشي.. وتل أبيب تحتفل بتأهل الأرجنتين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين مرتشي، موضحًا أن البطولة الحالية موجهة رئيس فيفا عاوز النهائي زي نسخة 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وأخشى على التلاعب في مباراة المرغب المقبلة.

أحمد موسى كأس العالم منتخب مصر الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

شوبير

تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال

الماتش

ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

ترشيحاتنا

الحارس السويسري "جريجور كوبيل" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كولومبيا بالمونديال

الحارس السويسري "جريجور كوبيل" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كولومبيا بالمونديال

ياسر جلال

ياسر جلال يدعم منتخب مصر بعد وداع المونديال: «خروج مشرف.. رفعتوا راس كل مصري»

سويسرا تكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بالتفوق على كولومبيا ٤-٣ بركلات الترجيح

سويسرا تكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس العالم بالتفوق على كولومبيا ٤-٣ بركلات الترجيح

بالصور

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

في أحدث ظهور لها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد