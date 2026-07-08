أخبار التوك شو| العالم يُواجه موجات حر غير مسبوقة.. الري تعلن تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من السيول

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

روسيا تسعى إلى إنهاء الحرب نهائيًا مع أوكرانيا والقضاء على جذور الصراع.. تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مرارًا وتكرارًا رغبته في التوصل إلى تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية، فإن هذه التسوية تبدو شديدة الصعوبة، ولا يمكن تحقيقها بالشكل الذي يريده ترامب على أرض الواقع، نظرًا لتعقيدات هذا النزاع.

نشأت الديهي بعد خروج مصر أمام الأرجنتين: لا ترتدوا ثوب الحداد.. الفراعنة انتصروا بالأداء واستحقوا التحية

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لا ينبغي أن تُفسد حالة الفخر بما قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن الأداء المشرف يستحق الاحتفاء رغم مرارة الخروج.

مسؤول سابق في الناتو: سياسة الولايات المتحدة تسببت بمعادلة معقدة داخل الحلف

قال روبرت بيتشزيل، مسؤول سابق في الناتو، إن هناك بالفعل منافسة حقيقية وواقعية بين دول الناتو في سوق السلاح، لكن الأمر في النهاية تحكمه آليات السوق، فهناك منافسة بين الشركات المصنعة، وهذا أمر طبيعي عندما يرتفع حجم الطلب، كما يحدث الآن نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء، وليس الولايات المتحدة وحدها.

جوهر نبيل : التحكيم حرم مصر من مواصلة مشوارها بالمونديال.. ونبني على تجربة كأس العالم

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر تعرض لتحامل تحكيمي خلال مواجهة الأرجنتين، وهو ما ساهم في خروجه من بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في استمرار المنتخب الأرجنتيني بالبطولة للاستفادة من الجوانب التسويقية.

خبير مناخي يُحذّر: العالم يواجه موجات حر غير مسبوقة.. وتأثيراتها تتصاعد

أكد الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن العالم يواجه مرحلة متزايدة الخطورة من التغيرات المناخية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعدلات تفوق المستويات المعتادة، وهو ما يؤدي إلى زيادة سخونة سطح الأرض وتفاقم تداعيات الاحتباس الحراري.

بلال السيسي: فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026

كشف بلال السيسي الناقد الرياضي، أن هناك فُجر تحكيمي بين في مباراة مصر والأرجنتين بمونديال أمريكا 2026، موضحا أنه كان هناك احتفال لرئيس الاتحاد الدولي وغضبه بعد تسجيل الهدف الأول لمصر.

وزير الري: تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من السيول.. وتحديث خريطة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة انتهت من تنفيذ 1650 مشروعًا للحماية من أخطار السيول في محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، إلى جانب عدد من محافظات الصعيد ومرسى مطروح، في إطار جهود الدولة للحد من مخاطر السيول وتعظيم الاستفادة من مياهها.

أحمد موسى: حكم مباراة مصر مرتشي.. وتل أبيب تحتفل بتأهل الأرجنتين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين مرتشي، موضحًا أن البطولة الحالية موجهة رئيس فيفا عاوز النهائي زي نسخة 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وأخشى على التلاعب في مباراة المرغب المقبلة.