وفاة عازف التشيللو بفرقة أم كلثوم فى أستراليا

توفى الفنان مجدي فؤاد بولس، أحد أبرز عازفي التشيللو في مصر، وعضو فرقة كوكب الشرق أم كلثوم والفرقة الماسية، وذلك أثناء وجوده في أستراليا، بحسب ما أعلنه عدد من المقربين.

وأعلن الموسيقار عاطف إمام خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “انتقل إلى الأمجاد السماوية في أستراليا الفنان الأستاذ مجدي فؤاد بولس، عازف التشيللو بفرقة كوكب الشرق أم كلثوم والفرقة الماسية، والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية”.

مجدي فؤاد بولس

من هو مجدي فؤاد

ويعد الراحل من أبرز عازفي التشيللو، إذ صاحب أم كلثوم في عدد من حفلاتها ضمن الفرقة الماسية، وترك بصمة فنية مميزة امتدت لسنوات، كما لعب دورا مهما في إعداد أجيال جديدة من الموسيقيين من خلال عمله أستاذا بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

إعادة عرض مسلسل أم كلثوم

في سياق متصل، أعلن الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" على شاشة القناة الأولى، تزامنا مع الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق.

وأكد المسلماني أن أم كلثوم تمثل رمزا خالدا للفن العربي وقيمة وطنية وإنسانية استثنائية، مشيرا إلى أن إعادة عرض المسلسل تأتي احتفاء بإرثها الفني الكبير.

وأضاف أن العمل، الذي أخرجته إنعام محمد علي وقامت ببطولته صابرين، يعد واحدا من أهم الأعمال الدرامية التي وثقت سيرة كوكب الشرق، بمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري، ليظل علامة بارزة في تاريخ الدراما العربية.