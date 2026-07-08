الإنفاق الدفاعي العسكري على طاولة مباحثات قادة الناتو في أنقرة

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إنه انطلقت أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع وصول قادة الدول الأعضاء إلى مقر انعقادها، وسط تركيز على تنفيذ مخرجات قمة لاهاي، وفق ما أكده الأمين العام للحلف مارك روته، الذي وصف اليوم الأول من القمة بالناجح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة الخطط إلى إجراءات عملية.

وأضاف عيسى أن ملف الإنفاق الدفاعي يتصدر جدول الأعمال، في ظل توقعات بزيادة مساهمة الدول الأوروبية لتقترب من مستوى الإنفاق الأمريكي، إلى جانب دعوات أوروبية لتعزيز القدرات العسكرية وبناء قاعدة صناعية دفاعية مشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تركيا أكدت استعدادها لتوسيع تعاونها الدفاعي مع الحلف، لافتة إلى أن أكثر من 56% من صادرات صناعاتها الدفاعية تتجه إلى دول الناتو والاتحاد الأوروبي، فيما تُختتم القمة بجلسة رئيسية يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مستقبل الحلف.