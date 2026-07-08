قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر
خطة لمضاعفة صادرات الصناعات الهندسية.. صندوق تنمية الصادرات و«التصديري» يضعان خارطة الطريق حتى 2030
رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»
تنمية الصادرات: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية
مبابي في اختبار المغرب.. وميسي يواجه سويسرا.. جدول ناري لربع نهائي المونديال بالكامل
الحكم والـ var ينقذان التانجو.. مشاهد ساخنة من مباراة مصر والأرجنتين
الداخلية تكشف حقيقة إقتحام قوة أمنية لمنزل بالفيوم
إيران تهاجم الكويت بـصاروخين باليستيين و13 مسيرة
من السجن الى الإخلاء.. القصة الكاملة لأزمة فضل شاكر
التفاصيل الكاملة.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته إلى دولة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإنفاق الدفاعي العسكري على طاولة مباحثات قادة الناتو في أنقرة

ترامب
ترامب
البهى عمرو

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إنه انطلقت أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع وصول قادة الدول الأعضاء إلى مقر انعقادها، وسط تركيز على تنفيذ مخرجات قمة لاهاي، وفق ما أكده الأمين العام للحلف مارك روته، الذي وصف اليوم الأول من القمة بالناجح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة الخطط إلى إجراءات عملية.

وأضاف عيسى أن ملف الإنفاق الدفاعي يتصدر جدول الأعمال، في ظل توقعات بزيادة مساهمة الدول الأوروبية لتقترب من مستوى الإنفاق الأمريكي، إلى جانب دعوات أوروبية لتعزيز القدرات العسكرية وبناء قاعدة صناعية دفاعية مشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تركيا أكدت استعدادها لتوسيع تعاونها الدفاعي مع الحلف، لافتة إلى أن أكثر من 56% من صادرات صناعاتها الدفاعية تتجه إلى دول الناتو والاتحاد الأوروبي، فيما تُختتم القمة بجلسة رئيسية يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مستقبل الحلف.

القاهرة الإخبارية الناتو أنقرة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: 138 ألف مواطن استفاد من أنشطة تدريبية وتثقيفية للتنمية المحلية

القس أندريه زكي

القس أندريه زكي: ما قدمه أبطال منتخب مصر يبقى صفحة مشرقة في تاريخ الرياضة

جانب من الاجتماع

آليات جديدة لتنقل الأيدي العاملة بين مصر واليونان وتوسيع مجالات العمل

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد