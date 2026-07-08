معهد بحوث أمراض العيون يستقبل رئيس الكلية الملكية لأطباء العيون بالمملكة المتحدة

استقبل معهد بحوث أمراض العيون، برئاسة الدكتور هشام علي هاشم، القائم بأعمال رئيس المعهد، الدكتور محمد شفيق الألفي، الأستاذ الباحث المساعد بالمعهد ورئيس الكلية الملكية لأطباء العيون بالمملكة المتحدة، باعتباره أحد أبناء المعهد.

وخلال جولته بالمعهد، اطّلع الدكتور محمد الألفي على ما تحقق من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات الطبية والبحثية والإدارية، وما تشهده منظومة العمل من تطوير مستدام يعكس رؤية استراتيجية طموحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الطبية والبحثية، وتعزيز مكانة المعهد بين المؤسسات العلمية الرائدة.

وأعرب الدكتور محمد شفيق الألفي عن بالغ تقديره وإعجابه بما شهده من نقلة حضارية وتطور ملموس على أرض الواقع، مثمنًا الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء المعهد بقيادة الدكتور هشام علي هاشم، والتي أثمرت بيئة علمية وبحثية متميزة، وأسهمت في ترسيخ مكانة المعهد منارةً علميةً مرموقةً في مجال طب وجراحة العيون.

من جانبه، أكد الدكتور هشام علي هاشم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أن إشادة الدكتور محمد الألفي، الذي يُعد أحد أبرز العلماء المصريين الذين يتبوؤون مكانة دولية مرموقة في مجال طب العيون، ورئيس الكلية الملكية لأطباء العيون بالمملكة المتحدة، تمثل شهادة تقدير يعتز بها المعهد، وتؤكد أن مسيرة التطوير التي يشهدها تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التميز والريادة، بما يواكب المكانة التاريخية للمعهد ويعزز حضوره العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وثمّن الدكتور هشام علي هاشم زيارة رئيس الكلية الملكية لأطباء العيون بالمملكة المتحدة، مؤكدًا عزمه على مواصلة مسيرة البناء والتطوير، وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميز، انطلاقًا من رسالة المعهد في خدمة المرضى، ودعم البحث العلمي، وإعداد أجيال من الباحثين والأطباء القادرين على مواكبة التطور العالمي.