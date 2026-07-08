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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأحدث نظم الجودة الدولية.. برنامج تدريبي لتأهيل شباب الباحثين في سلامة الغذاء

برنامج تدريبي لتأهيل شباب الباحثين في سلامة الغذاء
برنامج تدريبي لتأهيل شباب الباحثين في سلامة الغذاء
شيماء مجدي

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية متخصصة للفائزين بالمسابقة العلمية الرمضانية، والتي ينظمها سنويًا بهدف اكتشاف وتنمية المواهب العلمية من طلاب وخريجي الكليات ذات الصلة بعلوم الأغذية والزراعة والطب البيطري.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الشباب، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية والغذائية.


وشهدت الدورة التدريبية مشاركة ثمانية متدربين من الفائزين بالمسابقة العلمية الرمضانية، يمثلون طلابًا وخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري، إلى جانب عدد من العاملين بالقطاع الخاص، حيث امتدت فعاليات البرنامج على مدار يومين متتاليين داخل المعمل، وتضمن تدريبًا عمليًا مكثفًا داخل الأقسام الفنية المختلفة، حيث أتاح للمشاركين التعرف عن قرب على منظومة العمل داخل أحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مجال تحليل الملوثات الغذائية في مصر والمنطقة.

واشتمل البرنامج التدريبي، على جولات ميدانية داخل المعمل، يتعرف خلالها المشاركون على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية، بالإضافة إلى الاطلاع على إجراءات استقبال العينات، وتحضيرها، وأساليب الفحص والتحليل، وآليات ضمان الجودة المطبقة داخل المعمل وفقًا للمواصفات الدولية، بما يعزز من الجانب التطبيقي لدى المتدربين ويربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات العمل الفعلي داخل المعامل المتخصصة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي انطلاقًا من إيمان المعمل بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل منظومة سلامة الغذاء والبحث العلمي في مصر، مشيرة إلى أن المعمل يحرص بصورة مستمرة على توفير فرص تدريبية عالية المستوى تتيح للشباب الاحتكاك المباشر بأحدث التقنيات المعملية والاطلاع على التطبيقات العملية المستخدمة في تحليل الملوثات الغذائية.
 

وأضافت أن المسابقة العلمية الرمضانية تمثل إحدى المبادرات العلمية المتميزة التي أطلقها المعمل منذ ستة أعوام، بهدف نشر الثقافة العلمية في مجالات سلامة الغذاء وتحفيز الطلاب والخريجين على تنمية معارفهم ومهاراتهم العلمية، حيث يتم منح الفائزين فرصة مميزة للحصول على تدريب عملي داخل المعمل، بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل ورفع جاهزيتهم للعمل في المؤسسات البحثية والمعامل المتخصصة وشركات الصناعات الغذائية.
 

وأشارت عبد اللاه إلى أن التدريب العملي يمثل أحد أهم أدوات بناء القدرات، خاصة في المجالات المرتبطة بالتحاليل المعملية، والتي تتطلب إتقانًا للمهارات الفنية إلى جانب المعرفة النظرية، مؤكدة أن المعمل يواصل تطوير برامجه التدريبية بما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من قدرات المشاركين على التعامل مع الأجهزة الحديثة وتطبيق نظم الجودة الدولية داخل المعامل.

تعزيز جودة المنتجات الزراعية والغذائية

ويُعد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مصر والمنطقة في مجال سلامة الغذاء، حيث يقدم إلى جانب خدماته التحليلية والاستشارية مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، تستهدف الباحثين وطلاب الجامعات والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن المتدربين من الدول العربية والأفريقية، وذلك في إطار دوره الوطني في نقل المعرفة، وبناء القدرات، ودعم منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز جودة المنتجات الزراعية والغذائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

المعمل المركزي المبيدات الأغذية مركز البحوث الزراعية الطب البيطري

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