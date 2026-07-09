خالد عكاشة: افتتاح الاوكتاجون إعلان عن انتهاء مرحلة والدخول مرحلة جديدة

أكد العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن تدشين "الأوكتاجون" يمثل إعلانًا عن انتهاء مرحلة وبداية أخرى جديدة في مسار بناء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس تطورًا نوعيًا في العقل الاستراتيجي للدولة ومنظومة إدارة القرار.



وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن مصر نجحت في تطوير عقلها الاستراتيجي من خلال منظومة تضم مختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الإعلان عن هذا الانتقال لم يكن وليد اللحظة، بل سبقته إرهاصات تحدث عنها الرئيس قبل سنوات، حين أكد أن عملية التطوير لا تقتصر على تحديث مؤسسات الدولة، وإنما تمتد إلى تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ القرار بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضاف أن هذا الإنجاز الاستراتيجي يترجم قدرة الدولة على إدارة عملية صنع القرار من خلال منظومة متكاملة وعلى مستوى متقدم، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن المشهدين الإقليمي والدولي يفرضان على الدولة امتلاك منظومة استراتيجية بهذا المستوى، مؤكدًا أن أي مستوى أقل من ذلك لا يواكب متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن "الأوكتاجون" يجسد هذا التطور الاستراتيجي الذي تحتاجه الدولة في المرحلة الراهنة.

