إلهام شاهين تتألق بإطلالة على الموضة.. سعرها غير متوقع

حرصت الفنانة القديرة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في العرض الخاص لـ فيلم ابن مين فيهم.

سعر إطلالة إلهام شاهين

ظهرت إلهام شاهين بإطلالة مميزة وملفتة، حيث ارتدت بدلة ذات أكمام طويلة وبنطلون أنيق مصنوعة من القماش الدانتيل الشفاف الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حملت بدلة إلهام شاهين توقيع Zimmermann، فيما بلغ سعر القميص 39 ألف جنيه أما البنطلون فسعره 65 ألف جنيه مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم، ولم تبالغ في المجوهرات والإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها البني الفاتح المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.