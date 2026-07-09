ضبط 3 طلاب بسماعات إلكترونية داخل لجنة امتحان الفيزياء بمدرسة قها الثانوية

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة قها الثانوية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، ضبط 3 طلاب بحوزتهم سماعات إلكترونية صغيرة داخل لجنة امتحان الفيزياء، في واقعة أثارت حالة من المتابعة داخل اللجنة.



وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى استدعاء طبيب وسيارة إسعاف للتعامل مع الحالة واستخراج السماعات، مع تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للوائح المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل لجان الامتحانات.