"ليوناف-1".. إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي متخصص في تقنيات الملاحة

أطلقت الإمارات أول قمر اصطناعي لها متخصص في تقنيات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والذي أطلق عليه "ليوناف-1" وفقا لما أعلنه المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، وبتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، في إطار الجهود الوطنية المستمرة في تمكين البحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز الابتكار في قطاع الفضاء.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن إطلاق القمر الاصطناعي "ليوناف-1" يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير تقنيات الملاحة الفضائية المستقبلية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وبعد نجاح إطلاق "ليوناف-1" تبدأ مرحلة تشغيل القمر الاصطناعي والعمليات المدارية الأولية، والتي تشمل التحقق من سلامة الأنظمة، وإنشاء الاتصال مع القمر الاصطناعي، وبدء سلسلة من الاختبارات التشغيلية للتأكد من جاهزية الأنظمة لتنفيذ أهداف المهمة العلمية والتقنية.

وصمم القمر الاصطناعي "ليوناف-1" بتصميم قمر مكعب، ليكون نموذجاً تقنياً لاختبار مفاهيم وتقنيات الملاحة المستقبلية، حيث تهدف المهمة إلى بث إشارات مماثلة لإشارات أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الاصطناعية ضمن نطاق التردد L5/E5 وS دون التسبب بأي تداخل مع الأنظمة القائمة.

بالإضافة إلى التحقق من صحة الإشارات المرسلة واستقبالها عبر المحطات الأرضية، واختبار كفاءة برمجية تحديد المدار ومزامنة التوقيت على متن القمر الاصطناعي.

وتسهم المهمة في تطوير إمكانيات الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض لتوفير خدمات ملاحة أكثر دقة وكفاءة، حيث تتميز هذه المدارات بقربها من سطح الأرض، ما يتيح تحسين جودة الإشارات وتقليل بعض التحديات المرتبطة بالأنظمة التقليدية العاملة في المدارات الأعلى.