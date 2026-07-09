توصيل الغاز إلى مدينة رأس البر .. تفاصيل





عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلى شركة طاقة غاز وذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

تم مناقشة عدد من المطالب ، وتوصيل الغاز إلى عدد من المناطق بالمحافظة ومركز ومدينة الزرقا وأيضًا توصيل الغاز إلى مدينة رأس البر، والوصول إلى جميع المستهدفين وتقديم هذه الخدمة لهم وذلك نظرًا لاهميتها السياحية و وجود كثافة سكانية بها .

وعلى هذا الصعيد، ناقش " المحافظ " إمكانية التنفيذ وفقًا لآليات محددة ، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف لدراسة كافة المقترحات ومعاينة المسارات من قِبل الشركة والوصول إلى أنسب الخطط للتنفيذ على مراحل مع الالتزام برد الشىء لأصله .

وفى سياق آخر،، تم طرح رؤية شركة طاقة غاز ، لتأمين تغذية شبكات المحافظة من الغاز من خلال إنشاء محطة جديدة، حيث تم مناقشة خطة التنفيذ