قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: حكم لقاء مصر والأرجنتين فاسد وفاجر.. قناة إسبانية تكشف تفاصيل غضب المصريين
مستشار رئيس النواب: تعديلات قانون جهاز مستقبل لا تخالف أحكام الدستور أو الحياد التنافسي
قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم بعد هدف زيكو أمام الأرجنتين
بعثة منتخب مصر تغادر أمريكا مساء اليوم.. واستقبال رسمي وشعبي في العلمين
بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن
رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب التشيك وسلوفاكيا
بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن
بالأرقام والبطولات لاعبا ومدربا.. لماذا يُعد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية؟
صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق
خلايا نحل لا تهدأ.. 10 سنوات شفاء الأورمان والعاملون يقدمون ملحمة إنسانية لحماية مرضى السرطان بالصعيد
سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تسجيل الهاتف للمكالمات يكشف تفاصيل النشاط الإجرامي.. المؤبد لتشكيل عصابي يضم 6 متهمين بينهم سيدتان بعد سقوط شبكة لترويج الآيس والحشيش بالفيوم

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم
إيهاب عمر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بينهم سيدتان، بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة مخدري الآيس والحشيش، واتخاذهم من مركز الفيوم مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.


صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم إبراهيم عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب إبراهيم، الرئيسين بالمحكمة، وأدهم دويدار عبد الحميد، عضو المحكمة.


وتعود وقائع القضية رقم 2226 لسنة 2026 جنايات الفيوم إلى ورود معلومات للرائد أحمد ناجي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد، أكدت قيام المتهم "حمادة. ح. م"، المقيم بمنشأة عبدالله التابعة لدائرة مركز الفيوم، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من شخصه ومسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء المواد المخدرة والاتجار بها.
وعقب التأكد من صحة التحريات قاد الرائد أحمد ناجي قوة من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت مكان تواجد المتهم بمحل إقامته، حيث تم ضبطه أمام مسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي قدره 310 جنيهات، وكيس شفاف يحتوي على 67 جرامًا من مخدر الآيس، بالإضافة إلى ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها عبدالله إبراهيم المغربي، وكيل النائب العام، عن مفاجآت جديدة في القضية، بعدما تم فحص وتفريغ المكالمات المسجلة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والتي كشفت عن وجود تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص، بينهم سيدتان، يعملون معًا في الاتجار بمخدري الآيس والحشيش.
وأظهرت التحقيقات أن المكالمات الهاتفية تضمنت تواصل المتهم مع كل من "حسانين. أ. ز"، و"نورة. م. ر"، و"فؤاد. ي. ف"، و"جيهان. ح. ج"،و " عماد . ح . أ"، وتضمنت نص المكالمات المسجلة على هاتف المتهم نقل المواد المخدرة وتسليمها وتوزيعها بين أفراد التشكيل، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية البيع والحصول على المقابل المالي.


كما كشفت التسجيلات عن اتصال آخر أجراه المتهم مع أحد الأشخاص لترتيب نقل إحدى السيدات باستخدام مركبة "توك توك"، وبعرض التسجيل الصوتي عليه أقر بأن الصوت صوته وأنه هو من أجرى تلك المكالمة.
وباستكمال فحص سجل المكالمات، تبين وجود اتصال برقم مسجل باسم "أمي 2"، تضمن حديثًا عن توفير كميات من مخدر الآيس وآلية توزيعها، كما دار الحديث حول أحد المتهمين المحبوسين ودور آخرين في استكمال نشاط الاتجار بالمخدرات بعد حبسه.
وبمواجهة المتهم بمضمون تلك المكالمات، أقر بأنها تخصه، وقرر أن السيدة التي كان يتحدث إليها هي والدة أحد أصدقائه المحبوسين، وأنها تولت الاتجار بالمواد المخدرة بدلًا من نجلها، كما أقر بأن شخصًا آخر يدعى "عماد" يعمل أيضًا في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة منشأة عبدالله.


وواصلت النيابة العامة فحص محتوى الهاتف، حيث تبين وجود مكالمات أخرى مع رقم مسجل باسم "أبو زيني سارة"، تضمنت اتفاقات على إحضار المواد المخدرة وتقسيمها وتوزيعها مقابل نسبة من الأرباح، إلى جانب الترتيب لجلب كميات من الحشيش وإرسال صور لها عبر تطبيق "واتساب" قبل إتمام عمليات البيع.


وبعرض تلك التسجيلات على المتهم، اعترف بمشاركته مع "حسانين. أ. أ" في جلب المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاملين مقابل نسبة مالية، كما أقر بصحة ما ورد في التسجيلات، واعترف على باقي المتهمين ودور كل منهم داخل التشكيل العصابي.


وعقب انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة جميع أفراد التشكيل العصابي بالسجن المؤبد، بعد ثبوت إدانتهم فيما أسند إليهم من اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة.

الفيوم محكمة جنايات الفيوم تشكيل عصابي السجن المؤبد الاتجار في المواد المخدرة مركز الفيوم جلب المواد المخدرة التسجيلات الحشيش النيابة العامة فحص محتوى الهاتف وكيل النائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

خالد يوسف

خالد يوسف بعد استقالة جيهان زكي: الدولة يجب ألا تخسر كفاءة ثقافية بحجمها

أصالة نصري

أصالة في الأردن استعدادا لحفلها غدا

ياسمين رئيس وزوجها

ياسمين رئيس تتألق برفقة زوجها في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

روبي تكشف عن مفاجأة الصيف.. ميني ألبوم الحب إيه

ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026

أورام الرحم الليفية ليست آمنة دائمًا.. أحترسي من تجاهل الأعراض

أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد