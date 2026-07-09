تسجيل الهاتف للمكالمات يكشف تفاصيل النشاط الإجرامي.. المؤبد لتشكيل عصابي يضم 6 متهمين بينهم سيدتان بعد سقوط شبكة لترويج الآيس والحشيش بالفيوم

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بينهم سيدتان، بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة مخدري الآيس والحشيش، واتخاذهم من مركز الفيوم مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.



صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم إبراهيم عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب إبراهيم، الرئيسين بالمحكمة، وأدهم دويدار عبد الحميد، عضو المحكمة.



وتعود وقائع القضية رقم 2226 لسنة 2026 جنايات الفيوم إلى ورود معلومات للرائد أحمد ناجي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد، أكدت قيام المتهم "حمادة. ح. م"، المقيم بمنشأة عبدالله التابعة لدائرة مركز الفيوم، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من شخصه ومسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء المواد المخدرة والاتجار بها.

وعقب التأكد من صحة التحريات قاد الرائد أحمد ناجي قوة من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استهدفت مكان تواجد المتهم بمحل إقامته، حيث تم ضبطه أمام مسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي قدره 310 جنيهات، وكيس شفاف يحتوي على 67 جرامًا من مخدر الآيس، بالإضافة إلى ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها عبدالله إبراهيم المغربي، وكيل النائب العام، عن مفاجآت جديدة في القضية، بعدما تم فحص وتفريغ المكالمات المسجلة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والتي كشفت عن وجود تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص، بينهم سيدتان، يعملون معًا في الاتجار بمخدري الآيس والحشيش.

وأظهرت التحقيقات أن المكالمات الهاتفية تضمنت تواصل المتهم مع كل من "حسانين. أ. ز"، و"نورة. م. ر"، و"فؤاد. ي. ف"، و"جيهان. ح. ج"،و " عماد . ح . أ"، وتضمنت نص المكالمات المسجلة على هاتف المتهم نقل المواد المخدرة وتسليمها وتوزيعها بين أفراد التشكيل، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية البيع والحصول على المقابل المالي.



كما كشفت التسجيلات عن اتصال آخر أجراه المتهم مع أحد الأشخاص لترتيب نقل إحدى السيدات باستخدام مركبة "توك توك"، وبعرض التسجيل الصوتي عليه أقر بأن الصوت صوته وأنه هو من أجرى تلك المكالمة.

وباستكمال فحص سجل المكالمات، تبين وجود اتصال برقم مسجل باسم "أمي 2"، تضمن حديثًا عن توفير كميات من مخدر الآيس وآلية توزيعها، كما دار الحديث حول أحد المتهمين المحبوسين ودور آخرين في استكمال نشاط الاتجار بالمخدرات بعد حبسه.

وبمواجهة المتهم بمضمون تلك المكالمات، أقر بأنها تخصه، وقرر أن السيدة التي كان يتحدث إليها هي والدة أحد أصدقائه المحبوسين، وأنها تولت الاتجار بالمواد المخدرة بدلًا من نجلها، كما أقر بأن شخصًا آخر يدعى "عماد" يعمل أيضًا في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة منشأة عبدالله.



وواصلت النيابة العامة فحص محتوى الهاتف، حيث تبين وجود مكالمات أخرى مع رقم مسجل باسم "أبو زيني سارة"، تضمنت اتفاقات على إحضار المواد المخدرة وتقسيمها وتوزيعها مقابل نسبة من الأرباح، إلى جانب الترتيب لجلب كميات من الحشيش وإرسال صور لها عبر تطبيق "واتساب" قبل إتمام عمليات البيع.



وبعرض تلك التسجيلات على المتهم، اعترف بمشاركته مع "حسانين. أ. أ" في جلب المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاملين مقابل نسبة مالية، كما أقر بصحة ما ورد في التسجيلات، واعترف على باقي المتهمين ودور كل منهم داخل التشكيل العصابي.



وعقب انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة جميع أفراد التشكيل العصابي بالسجن المؤبد، بعد ثبوت إدانتهم فيما أسند إليهم من اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة.