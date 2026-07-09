رئيس مركز ومدينة أرمنت يلتقي المواطنين لبحث شكواهم ومطالبهم

عقد الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر، اللقاء المفتوح مع أهالي المركز، وذلك للاستماع إلى عشرات الطلبات والشكاوى والعمل على حلها فوراً.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مدينة أرمنت أن مكتبه مفتوح دائماً لاستقبال كافة المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهلهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس المركز أن كافة الطلبات والشكاوى التي تم طرحها خلال اللقاء يتم فحصها بدقة، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، مع التأكيد على أن كافة الحلول تتم في إطار القانون وفي ضوء ما تسمح به اللوائح والتشريعات المنظمة، بما يضمن حقوق الجميع و الصالح العام، موجهاً رؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية بضرورة سرعة البت في مطالب المواطنين، وعدم ادخار أي جهد في سبيل تيسير الإجراءات وحل المشكلات العالقة.



من جانبهم، عبّر المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات الدورية، التي تتيح لهم عرض مشكلاتهم مباشرة على المسؤولين، مثمنين الجهد المبذول في سرعة الاستجابة والحرص على تطبيق القانون في كافة المعاملات.

يأتى ذلك في إطار حرص الجهاز التنفيذي على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم فى ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين.