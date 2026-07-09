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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية.. محافظ الغربية يدعم مستشفى سامول بـ8 ماكينات غسيل كلوي وخزان أكسجين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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ترجم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مطالب أهالي قرية سامول بمركز المحلة إلى خطوات تنفيذية في أقل من 24 ساعة من جولته التفقدية بالمستشفى، حيث أهدى الأهالي دعمًا طبيًا جديدًا لمستشفاهم المركزي، موجهًا الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتوفير 8 ماكينات غسيل كلوي، إلى جانب الموافقة على توفير خزان أكسجين، دعمًا لقدرة المستشفى على تقديم خدماتها الطبية لأبناء القرية والمناطق المجاورة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن الجولات الميدانية لا تقتصر على متابعة مستوى الخدمات، وإنما تستهدف الاستماع المباشر للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما وعد به أهالي سامول خلال جولته بدأ تنفيذه فورًا، وأن المحافظة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصحي بما يخفف عن المرضى ويرتقي بمستوى الخدمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعلى الفور، نفذت مديرية الشؤون الصحية بالغربية توجيهات المحافظ، حيث وجه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالدفع بـ8 ماكينات غسيل كلوي إلى مستشفى سامول المركزي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خزان الأكسجين، دعمًا لقدرة المستشفى على تقديم خدماته الطبية بكفاءة، خاصة لمرضى الغسيل الكلوي والحالات التي تحتاج إلى رعاية مستمرة.

تحسين خدمات علاجية 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين تمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، وأن المحافظة ستواصل دعم المستشفيات والمنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة لأهالي الغربية في مختلف المراكز والقرى.

اخبار محافظة الغربية رفع كفاءة الخدمات علاجية قرية سامول ماكينات الغسيل الكلوي

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