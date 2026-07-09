علاء عزت: منتخب مصر ضحية فساد الفيفا.. وما حدث في كأس العالم كارثي

أكد الناقد الرياضي علاء عزت أن منتخب مصر كان ضحية بـ"فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس جديدًا، بل يمتد منذ انطلاق أولى بطولات كأس العالم عام 1934.

وقال عزت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن منتخبي الجزائر والمغرب تعرضا أيضًا للظلم خلال منافسات كأس العالم في فترة الثمانينيات، معتبرًا أن هناك سوابق تاريخية لمثل هذه الوقائع.

المنتخب المصري كان ضحية للفساد

وتابع أن حجم المراهنات على مباراة مصر والأرجنتين بلغ نحو 31 مليار دولار، واصفًا ما شهدته البطولة بأنه "كارثي"، ومؤكدًا أن المنتخب المصري كان ضحية للفساد، وفق تعبيره.

