273 ألف حالة طلاق بالعام.. محامية تفجر مفاجأة عن المشكلات الأسرية

أكدت دعاء العجوز، المحامية بالنقض، أن إجمالي حالات الطلاق في مصر ليس بالملايين كما يردد البعض، موضحة أن العدد الصحيح، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 273 ألفًا و892 حالة طلاق.

وأضافت المحامية بالنقض، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن من إجمالي حالات الطلاق هناك 14 ألف حكم نهائي، إلى جانب 11 ألف حالة خلع.

ولفتت إلى أن عدد حالات الطلاق التي تمت على يد المأذونين وصل إلى 259 ألفًا و697 حالة، مطالبة الجميع بتحري الدقة عند الحديث عن أعداد حالات الطلاق والخلع وعدم تداول أرقام غير دقيقة.

وسجلت أعلى نسب الطلاق بين الرجال في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا، بينما تركزت بين النساء في الفئة من 25 إلى أقل من 30 عامًا، مع غلبة واضحة للحاصلين على التعليم المتوسط في معدلات الطلاق.

كما أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن هناك حالات من عقود الزواج تكون فيها العصمة بيد الزوجة، موضحًا أن هذه الحالات تمثل نسبة ضئيلة للغاية، قد تصل إلى 1% أو أقل، وربما حالة واحدة من كل ألف حالة، لكنها موجودة بالفعل، ويكون ذلك بناءً على اتفاق بين الزوجين.

وأضاف نقيب المأذونين، أن الزوجة في هذه الحالة يكون من حقها تطليق نفسها من زوجها متى شاءت وكيف شاءت، وفقًا للتفويض الممنوح لها.

ولفت إلى أن الزوجة في حال وجود العصمة بيدها يمكنها أن تقول نصًا: "أنا من زوجي فلان طالق منه"، وفي هذه الحالة يقع الطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يحق لها إعادة زوجها كما يفعل الزوج في بعض حالات الطلاق.

وأشار إلى أن الزوج يحق له مراجعة زوجته إذا كانت العصمة بيدها، وتكون العودة على أساس العقد الأول، موضحًا أن الطلاق يصبح بائنًا ونهائيًا بعد الطلقة الثالثة.

