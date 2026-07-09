نتنياهو: الحرب لم تنته.. وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الحرب "لم تنته بعد"، مؤكدًا أن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات، وأن إيران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الجيش والأجهزة الأمنية يواصلان متابعة التطورات الميدانية، وأن الحكومة تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية، دون أن يكشف عن طبيعة الخطوات المحتملة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري في المنطقة، وسط تبادل للضربات والتهديدات، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي لمنع اتساع نطاق المواجهة.