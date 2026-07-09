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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهاب مجاهد: لاعبو المنتخب منحوا المصريين جرأة الحلم.. وخسارة الأرجنتين خلفت إحباطًا كبيرًا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، أن خسارة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين تسببت في حالة من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن ارتباط المصريين بمنتخبهم جعلهم يعيشون تفاصيل المباراة وكأنهم جزء منها.

ووجّه مجاهد رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني، خلال لقاء له لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، قائلًا “إنهم نجحوا في منح الجماهير الثقة والإيمان بإمكانية تحقيق إنجاز كان يبدو بعيد المنال، بعدما قدموا أداءً مميزًا أمام المنتخب الأرجنتيني على مدار نحو 80 دقيقة، وفرضوا أسلوبهم وقدموا درسًا في كرة القدم”.

 النهاية كانت قاسية

وتابع أن الجماهير شعرت خلال اللقاء بأن الحلم أصبح قريبًا من التحقق، إلا أن ما وصفه بغياب العدالة التحكيمية، إلى جانب فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، أدى إلى ضياع فرصة كانت الجماهير ترى أن المنتخب يستحقها، مؤكدًا أن النهاية كانت قاسية وتركت أثرًا نفسيًا كبيرًا لدى المصريين الذين كانوا يؤمنون بأحقية منتخبهم في تحقيق الفوز.

مهاب مجاهد الطب النفسي المنتخب الوطني الأرجنتين الإحباط

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