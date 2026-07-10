عضو المركز العالمي:الرفق في التعامل يغلق أبواب الشيطان ويصنع مجتمعًا متماسكًا

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإسلام يدعو إلى الرفق في التعامل مع الآخرين، مشيرًا إلى أن الشيطان يستغل حالات الغضب والعنف لإفساد العلاقات بين الناس وإشعال الخلافات.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الرفق من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، مستشهدًا : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»، مؤكدًا أن يبرز مكانة الرفق باعتباره منهجًا في جميع التعاملات.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى مدح نبيه الكريم بقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾، موضحًا أن لين الجانب والرحمة في معاملة الناس كانا سببًا في اجتماع القلوب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار الشيخ أحمد المشد إلى أن الرحمة في التعامل تعني الرفق وجبر الخواطر، مؤكدًا أن نشر هذه القيم داخل الأسرة والمجتمع يسهم في بناء علاقات إنسانية قائمة على المحبة والاحترام، ويحد من المشكلات والخلافات التي قد تؤثر على الصحة النفسية للأفراد.

وشدد على أن المجتمع الذي تسوده الرحمة والرفق وجبر الخواطر يكون أكثر تماسكًا واستقرارًا، وتقل فيه الضغوط النفسية والمشاحنات، داعيًا الجميع إلى التحلي بهذه الأخلاق النبيلة اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام السمحة.