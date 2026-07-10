ضبط 80 عبوة لبن أطفال مدعم و60 كيلو لحوم فاسدة في القوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات احتكار السلع المدعمة والغش التجاري، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوق المستهلكين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان راضي رئيس المركز، تابعت تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمستودعات، بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة، التي نفذها أحمد عبدالفضيل مدير إدارة تموين القوصية، بمشاركة مأموري الضبط القضائي ومفتشي هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط 80 عبوة لبن أطفال مدعم جرى تجميعها بالمخالفة للقانون تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط 60 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة أحد الجزارين، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف الاستغلال غير المشروع للسلع المدعمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات التموينية والرقابية ستتواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والاحتكار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، وحماية المستهلك، والحفاظ على الصحة العامة.