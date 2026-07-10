ساديو ماني يوجه رسالة للشعب السنغالي بعد اعتزاله اللعب الدولي.. ماذا قال؟

وجه النجم السنغالي ساديو ماني رسالة مؤثرة إلى الشعب السنغالي، عقب إعلان اعتزاله اللعب الدولي، أكد خلالها أن تمثيل منتخب بلاده كان أعظم شرف في مسيرته، وأنه قدم كل ما يملك دفاعًا عن ألوان السنغال.

وقال ماني إنه ضحى بكل شيء من أجل علم بلاده، وبذل أقصى ما لديه في جميع المباريات، مؤكدًا أنه كان يقاتل دائمًا بكل قوة من أجل إسعاد الشعب السنغالي ورفع اسم وطنه في المحافل الدولية.

وأضاف أن الدعم المستمر الذي تلقاه من الجماهير كان الدافع الأكبر وراء النجاحات التي حققها طوال مشواره مع المنتخب، معربًا عن امتنانه لكل من سانده خلال سنوات تمثيله للسنغال.

وأكد ساديو ماني أن رحلته مع منتخب بلاده لن تتوقف عند الاعتزال، مشيرًا إلى استعداده لوضع خبراته في خدمة الكرة السنغالية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال العمل ضمن الجهاز الفني، أو التدريب، أو في المجال الإداري.

وأكد ماني اعتزازه بوطنه، قائلًا: "عاشت السنغال".