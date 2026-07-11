بحث سبل التعاون بين كلية بنها ووهان للدراسات العليا وآداب عين شمس في الجيوماتكس

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين كلية بنها ووهان للدراسات العليا وكلية الآداب بجامعة عين شمس وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية المتميزة.



وأوضح الجيزاوي أن الدكتور حازم عليوة القائم بعمل عميد كلية بنها ووهان للدراسات العليا أجرى زيارة إلى كلية الآداب بجامعة عين شمس حيث استقبله الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية بحضور وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشهد اللقاء مناقشة التعاون في مجالات الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات التخرج المتميزة لطلاب القسم.

وأشادت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس بكلية بنها ووهان للدراسات العليا باعتبارها نموذجا للتعاون الأكاديمي الدولي مثمنة الشراكة بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية خاصة في تخصص الجيوماتكس.

من جانبه أكد الدكتور حازم عليوة أهمية توسيع التعاون العلمي بين الجانبين مشيدا بالمستوى العلمي لمشروعات الطلاب والتي تعكس جودة العملية التعليمية وقدرتها على مواكبة متطلبات سوق العمل.