عيد ميلادها.. محطات فنية فى حياة مروة مهران

تحتفل اليوم الفنانة مروة مهران بعيد ميلادها والتى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية الا انها استطاعت أن تترك بصمة حقيقية قبل أن تبتعد عن الفن.

وتعد الفنانة مروة مهران من مواليد 12 يوليو بالقاهرة-مصر ودرست بكلية السياحة والفنادق, وعملت لفترة بهذا المجال. قبل أن تتحول للعمل بالمجال الفنى, فكان أول ظهور لها بالبرنامج الكوميدى "حسين فى الأستديو" للفنان "حسين الأمام". شاركت بعدها بأدوار صغيرة فى عدة أعمال فنية منها فيلم "أحلى الأوقات", ومسلسل "لحظات حرجة". إلى أن قامت بدور مميز فى فيلم "قص ولصق" عام 2007، توالت بعدها أعمالها الفنية, التى تميزت فيها بخفة الظل وجذبت لها الجمهور من خلالها.

أعمال مروة مهران الفنية

شاركت مروة مهران في مسلسل “إمبراطورية مين” الذي تدور أحداثه حول عائلة مصرية مقيمة في الخارج، وفي يوم من الأيام، يستبد الحنين بكل من الأب والأم فيقرران العودة إلى مصر ويوافق الأبناء على هذا القرار على مضض، وبعد العودة تواجه العائلة العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي لم تكن تخطر لهم على بال، العمل من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف غادة عبد العال، ومن بطولة كل من هند صبري، محمد شاهين، مروة مهدي، محمد ممدوح، سلوى خطاب، عزت أبو عوف، وتجسد مروة مهران دور فاطمة خادمة منزل كارلا ورامي (رزان جمال، محمد ممدوح).

شاركت مروة مهران في مسلسل “لحظات حرجة” الذي تدور أحداثه حول العلاقات الإنسانية بين المرضى والأطباء وما يحدث في عالم المستشفيات من مشاكل وعلاقات يومية عابرة من خلال اللحظات الحرجة ما بين الموت والحياة والتي يعيشها كل من المريض وأهله، العمل من إخراج شريف عرفة، وتأليف أحمد الناصر، ومن بطولة كل من أمير كرارة، عمار شلق، محمود عبد المغني، بشرى، مع باقة من أفضل الفنانين، وتجسد مروة مهران دور إحدى ممرضات المستشفى.