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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة بشارع ترعة المنصورية بالهرم

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران
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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتنفيذ حملة ميدانية مكبرة لرفع كفاءة النظافة بشارع ترعة المنصورية التابع لنطاق حي الهرم، وذلك في إطار الخطة الشاملة لمحافظة الجيزة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.

و​تأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والذي شدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

​وقد جرت أعمال الحملة تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، للوقوف على سير العمل على أرض الواقع والتأكد من إنجاز المهام المطلوبة بأعلى مستويات الكفاءة.

​كما شهدت الأعمال الميدانية حضور محمد صابر، مدير نظافة الهرم، حيث تم الدفع بالفرق الميدانية والمعدات اللازمة لكنس وتجريد الشارع، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، مما أسهم في إعادة الانضباط وإبراز المظهر الجمالي اللائق بشارع ترعة المنصورية، والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بالحي.

وأكدت محافظة الجيزة، على استمرار جهود أجهزتها التنفيذية وهيئة النظافة في شن حملات مماثلة تغطي كافة الأحياء والمراكز، مناشدة المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الدولة من خلال الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن والصناديق المخصصة لها للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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