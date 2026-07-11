وكيل اتصالات النواب: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني رسالة تقدير للمجتهدين وترسيخ لقيمة الإنجاز

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة العلمين، وتكريم اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، يمثل تقديرًا مستحقًا لما قدموه من أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، ويعكس حرص الدولة على الاحتفاء بكل من يرفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأوضح النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، أن كلمات الرئيس خلال اللقاء حملت العديد من الرسائل المهمة، وفي مقدمتها أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بنتائج المباريات، وإنما بما يتركه الأداء من احترام وتقدير لدى الشعوب، وهو ما جسده المنتخب الوطني بما أظهره من التزام وانضباط وروح قتالية نالت إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على امتلاك مصر قاعدة كبيرة من المواهب الكروية، وضرورة وجود منظومة احترافية لاكتشافها، يعكس رؤية استراتيجية لبناء مستقبل الرياضة المصرية، والاستثمار في الطاقات الشابة باعتبارها أحد أهم عناصر القوة الناعمة للدولة.

وأضاف أن إعلان الرئيس استعداد الدولة لدعم المواهب الواعدة والجهاز الفني الوطني يؤكد استمرار النهج القائم على توفير البيئة المناسبة للإبداع والتميز، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المنافسات الرياضية.

ولفت النائب محمود حسين طاهر إلى أن مشهد التكريم، وما صاحبه من منح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية الأوسمة التقديرية، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقدير كل نموذج ناجح، ويبعث برسالة واضحة إلى الشباب بأن الاجتهاد والإخلاص والالتزام تحظى دائمًا بالتقدير والدعم من الدولة المصرية.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب الوطني يمثل نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على البناء على هذا الإنجاز، ومواصلة إسعاد الجماهير المصرية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والشباب، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.