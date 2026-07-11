مسؤول إيراني: لن ندخل في مفاوضات حتى ينسحب الجانب الأمريكي من مواقعه

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلاً عن "مصدر مقرب من فريق التفاوض"، بأن "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المقربة من إسرائيل بشأن طلب إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة غير صحيحة.

و أكد المصدر أن إيران لم تقدم أي طلب للتفاوض، ولن يبدأ التفاوض إلا بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مواقفه".

وفي وقت سابق، تعهد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بالثأر لوالده الراحل آية الله علي خامنئي، مؤكداً أن القصاص لدمائه يمثل "مطلب الأمة" ولا بد من تحقيقه.

وفي رسالة مكتوبة نُشرت عبر حسابه على تطبيق "تيليجرام"، بالتزامن مع مراسم تشييع جثمان والده، قال خامنئي: “نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين”.