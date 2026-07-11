قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
أحمد نبيل كوكا: فخورون بما قدمناه في كأس العالم.. وسنواصل كتابة التاريخ باسم مصر
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الأمطار والنينيو.. خبراء: توقعات بتراجع محصول الكاكاو في كوت ديفوار بأكثر من 10%

محصول الكاكاو في كوت ديفوار
محصول الكاكاو في كوت ديفوار
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

توقع خبراء أن يتراجع المحصول الرئيسي للكاكاو في كوت ديفوار خلال موسم 2026-2027 بأكثر من 10%، في ظل الأمطار الغزيرة، وانتشار الأمراض النباتية، وعدم كفاية العناية بالمحاصيل.

ووفقا لخبراء تعداد محصول الكاكاو والمصدرين العاملين في كوت ديفوار، ترتبط الأمطار الغزيرة بظاهرة النينيو المناخية، التي يُتوقع أن تشتد بشكل كبير، وتؤدي عادة إلى اضطراب أنماط هطول الأمطار والرياح ودرجات الحرارة في غرب إفريقيا، وهي المنطقة التي تنتج نحو 70% من الكاكاو العالمي.

وقال 4 من خبراء تعداد الكاكاو و5 من كبار المصدرين الذين يراقبون تطور المحصول في كوت ديفوار، إنهم يتوقعون أن يبلغ إنتاج الموسم الرئيسي المقبل، الذي يمتد من أول سبتمبر حتى نهاية فبراير، ما بين 1.35 و1.45 مليون طن، مقارنة بنحو 1.6 مليون طن متوقعة خلال الموسم الحالي، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.

وقالت شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي محصول الكاكاو في كوت ديفوار خلال موسم 2026-2027 قد ينخفض بنحو 20%، مع تزامن ظاهرة النينيو مع ارتفاع أسعار الأسمدة، بما يشكل مخاطر كبيرة على المحاصيل.

وأظهرت مسوحات المحاصيل التي أُجريت في أواخر يونيو في كوت ديفوار أن أكثر من 20% من الأزهار والقرون الصغيرة للكاكاو نفقت بين مايو ويونيو بسبب الأمطار الغزيرة، التي تسببت في اصفرار هذه القرون وسقوطها قبل الأوان، بحسب خبراء تعداد القرون والمصدرين.

وأضافوا أن انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب الرطوبة الزائدة، ساهم في انتشار مرض العفن الأسود، وهو مرض فطري يزدهر في الظروف الرطبة ويتسبب في تعفن قرون الكاكاو.

وقال أحد خبراء تعداد قرون الكاكاو: "كان معدل نفوق الأزهار والقرون الصغيرة أعلى بكثير في يونيو مقارنة بمايو بسبب الطقس الأكثر برودة والأمطار وعدم كفاية معالجة المحصول"، مقدرًا إنتاج المحصول الرئيسي عند 1.4 مليون طن إذا لم تتحسن الظروف.

وأشار خبراء التصدير إلى أن الانتشار الواسع للقرون الخضراء الكبيرة في المناطق التي تنتج نحو 80% من كاكاو كوت ديفوار يشير إلى قوة المحصول المتوسط خلال الموسم الحالي، لكنه ربما جاء على حساب المحصول الرئيسي للموسم المقبل.

وأوضحوا أن الظروف الجوية المواتية بين يناير ومايو ساعدت في إنتاج حبوب كبيرة بصورة غير معتادة، مع تسجيل نحو 110 حبات لكل 100 جرام، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 130 و160 حبة في هذه المرحلة من الموسم، إلا أن هذا العدد المرتفع من الحبوب قد يعني أن الأشجار تعرضت للإجهاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجها خلال الموسم المقبل.

وقال المصدرون إن نحو 200 ألف طن من الكاكاو قد تصل إلى موانئ كوت ديفوار بين يوليو ونهاية أغسطس، وهو ما سيدعم الإنتاج النهائي للموسم الحالي، لكن المخاوف تتزايد بشأن تأثير ظاهرة النينيو خلال الموسم المقبل. وكانت أسعار الكاكاو العالمية قد ارتفعت إلى ما يقرب من 3 أمثال قيمتها خلال عام 2024، بالتزامن مع ظاهرة النينيو السابقة التي استمرت من منتصف 2023 حتى منتصف 2024، والتي اعتُبرت متوسطة إلى قوية.

محصول كاكاو كوت ديفوار الأمطار الغزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خرائط فلسطين في 2000 عام.. معرض وندوة يوثقان تاريخ الأرض والذاكرة بالصحفيين

عمومية روزاليوسف

الوطنية للصحافة تعقد عمومية روزاليوسف وتعتمد القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

صورة ارشيفية

الثلاثاء.. الصحفيين تستضيف يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع رابطة محرري الصحة

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد