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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدكور: رسائل الرئيس تؤكد أن اكتشاف المواهب مشروع وطني يعزز قوة مصر الناعمة

النائب أسامة مدكور
النائب أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وتكريمهم تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي خلال بطولة كأس العالم 2026، يعكس نهج الدولة المصرية في الاحتفاء بالنماذج المتميزة، وترسيخ ثقافة الإنجاز باعتبارها أحد أهم مرتكزات بناء الجمهورية الجديدة.

تكريم منتخب مصر

وقال مدكور، في تصريح صحفي له اليوم، إن التكريم الرئاسي تجاوز كونه احتفاءً بإنجاز رياضي، ليبعث برسائل وطنية عميقة تؤكد أن الدولة المصرية تؤمن بقدرات شبابها، وتقدر كل من يجتهد ويقدم نموذجًا مشرفًا يعكس قيم الانضباط والإرادة والعمل الجماعي، ويعزز صورة مصر أمام العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي وضعت ملامح رؤية متكاملة لمستقبل الرياضة المصرية، خاصة ما يتعلق بضرورة اكتشاف المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الحقيقية بعيدًا عن أي اعتبارات، بما يضمن توسيع قاعدة الاختيار وصناعة أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

وأشار مدكور إلى أن دعوة الرئيس لوجود «كشافين متجردين» تمثل نقطة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة واحترافية في اكتشاف المواهب، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب الموهوب، وأن حسن استثمار هذه الطاقات ورعايتها علميًا وبدنيًا ونفسيًا سيشكل فارقًا كبيرًا في مستقبل الرياضة المصرية.

وأكد أمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير شامل للبنية التحتية الرياضية، وإنشاء المدن الرياضية الحديثة، وتطوير مراكز الشباب، يعكس رؤية استراتيجية تعتبر الرياضة استثمارًا في الإنسان، وأحد أهم أدوات بناء الشخصية الوطنية وتعزيز قوة مصر الناعمة.

وأوضح مدكور أن المنتخب الوطني نجح في تقديم صورة مشرّفة للدولة المصرية، ليس فقط بما حققه داخل المستطيل الأخضر، ولكن بما أظهره لاعبوه من التزام وروح قتالية وأخلاق رياضية نالت احترام الجماهير في الداخل والخارج، وهو ما يؤكد أن الإنجاز الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان قبل حصد البطولات.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس، من خلال إطلاق منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المحافظات، قائلًا: «ما حققه المنتخب يجب أن يكون بداية لمسار جديد، تصبح فيه صناعة البطل المصري مشروع دولة، وتتحول فيه المواهب إلى إنجازات ترفع اسم مصر في كل المحافل الدولية».

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