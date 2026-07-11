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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف الحكومة 2026.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

وظائف الحكومة 2026.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
وظائف الحكومة 2026.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي
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وظائف حكومية .. تزايدت معدلات بحث المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم في وظائف الحكومة 2026، بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة جديدة بنظام التعاقد بديوان عام الوزارة، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات البشرية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، ومواكبة خطط التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، وذلك من خلال إتاحة التقديم إلكترونيًا وفق جدول زمني وضوابط محددة.

تفاصيل وظائف الحكومة 2026

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن الوظائف المطروحة تتضمن 21 فرصة عمل بنظام التعاقد، موزعة على عدد من التخصصات الفنية والإدارية، بما يواكب احتياجات الوزارة وخططها لتطوير الأداء المؤسسي، ودعم الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات.

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ويشمل الإعلان توفير 6 وظائف للمهندسين في تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، إلى جانب 8 وظائف لأخصائي الحاسبات الآلية، وذلك في إطار دعم خطط التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية داخل الوزارة.

كما يتضمن الإعلان 4 وظائف لأخصائي التخطيط العمراني، بالإضافة إلى 3 وظائف للباحثين القانونيين، بما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الكفاءة في المجالات الفنية والإدارية والقانونية، ودعم منظومة العمل بكفاءات متخصصة.

موعد التقديم على وظائف الحكومة 2026

حددت وزارة التنمية المحلية موعد بدء التقديم الإلكتروني على الوظائف الحكومية، حيث يبدأ استقبال طلبات المتقدمين رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يوليو 2026، ويستمر التقديم لمدة أسبوعين، على أن يكون يوم 29 يوليو 2026 هو الموعد النهائي لاستقبال الطلبات.

وظائف

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالمواعيد المعلنة يعد شرطًا أساسيًا لقبول الطلبات، موضحة أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل بدء فترة التقديم أو بعد انتهائها، وذلك في إطار تطبيق الضوابط المنظمة للمسابقة.

رابط التقديم في وظائف الحكومة 2026

أشارت الوزارة إلى أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يضمن سهولة إجراءات التسجيل، وتحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويتيح نظام التقديم الإلكتروني رفع المستندات المطلوبة، واستكمال بيانات التسجيل، والحصول على رقم تسجيل خاص بكل متقدم، بما يسهل متابعة مراحل المسابقة والإجراءات اللاحقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الحكومة 2026

حددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات الواجب تقديمها عند التسجيل، وتشمل صورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة رقم قومي سارية، وشهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية الموجهة باسم الوزارة.

وأكدت الوزارة أهمية التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، لضمان قبول الطلب واستكمال إجراءات التقديم بصورة صحيحة.

أهمية الاحتفاظ برقم التسجيل

وشددت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الذي يحصل عليه المتقدم بعد الانتهاء من تقديم الطلب، نظرًا لاستخدامه في متابعة جميع مراحل المسابقة لاحقًا، بما يشمل الاختبارات والتقييمات والإجراءات الخاصة بإعلان النتائج.

كما دعت الراغبين في التقديم إلى مراجعة جميع الشروط والتعليمات والمستندات المطلوبة بعناية قبل بدء التسجيل، لضمان استكمال الطلب بصورة صحيحة، وتجنب أي أخطاء قد تؤثر في إجراءات التقديم.

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دعم الكفاءات وتطوير الجهاز الإداري

يأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري، ورفع كفاءته من خلال استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة، القادرة على التعامل مع متطلبات العمل الحديثة والتكنولوجيا، بما يدعم خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

كما تعكس الوظائف المطروحة اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل حقيقية في عدد من التخصصات، بما يسهم في دعم الكوادر المؤهلة، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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