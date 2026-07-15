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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ظهور الثعابين.. اكتشف علامات الثعبان السام والعادي

الثعبان
الثعبان
اسماء محمد

مع ازدياد ظهور الثعابين في بعض المناطق بسبب ارتفاع الحرارة أصبح من الضرورى التفرقة بين السام وغير السام خاصة عند التعرض للدغ.

تشمل أعراض لدغة الثعبان غير السام تورماً طفيفاً، بينما تشمل أعراض لدغة الأفعى السامة صعوبة في التنفس والتعرق.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تختلف أعراض لدغة الثعبان باختلاف نوع الثعبان الذي لدغك.

 أعراض لدغة الثعبان

تختلف أعراض لدغة الثعبان باختلاف نوع الثعبان الذي لدغك. قد يتسبب الثعبان غير السام في:

تورم طفيف.

تغير لون بشرتك (احمرار أو لون أغمق من لون بشرتك الطبيعي).

نزيف في موضع العضة.

أعراض لدغة الثعبان السام

تشمل أعراض لدغة الثعبان السام ما يلي:

جروح ثقبية ناتجة عن علامة العضة على جلدك.

ألم (حاد، نابض، حارق) في موضع اللدغة أو في الطرف أو المنطقة المصابة من الجسم. ليست كل لدغات الأفاعي السامة مؤلمة.

تغير لون بشرتك.

التعرق أو سيلان اللعاب.

الغثيان والقيء .

الصداع ، والدوخة ،  وعدم وضوح الرؤية .

طعم معدني في فمك.

أعراض خطيرة للثعبان السام 

تشمل الأعراض الشديدة للدغة الثعبان السام ما يلي:

نزيف لا يتوقف (تجلط الدم غير الطبيعي).

انخفاض ضغط الدم ، وتسارع معدل ضربات القلب ، وضعف النبض.

صعوبة في التنفس.

ضعف العضلات أو ارتعاشها وخدر في الوجه أو الأطراف.

تورم شديد.

الثعابين الثعبان لدغ الثعابين لدغ الثعبان السم علامات لدغ الثعبان أعراض لدغ الثعبان علامات لدغ الثعبان الشديدة

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