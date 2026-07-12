خبير سياحي: العلمين من أجمل المناطق فى العالم.. وبها أكبر مرسى لليخوت

قال الخبير السياحي محمد كارم: إن مدينة العلمين من أجمل المناطق فى العالم، يقام بها أكبر مهرجان في الشرق الأوسط سنويا، وبها سياحة شاطئية فى النهار، فمياه شواطئها فيروزية ورملتها بيضاء لا يوجد مثلها فى العالم حتى في المالديف ليست بهذا النقاء.

وأضاف محمد كارم أنه يوجد بمدينة العلمين مجموعة فنادق عالمية وأبراج وأوبرا ومدينة التراث، ومولات تجارية ومطاعم، فهى مدينة متكاملة.



وأشار الخبير السياحي الى انه تم افتتاح اكبر مرسى لليخوت بها، لتيسير على السياح، كما اتفقت مدينة العلمين على برامج خاصة بالسياحة الثقافية، من خلال الطريق الجديد أو البنية التحتيه الجديدة والقاهرة، مما يسهل الحركة على السياح لزيارة المتحف الكبير والعودة مرة أخرى للسياحة الشاطئية في مدينة العلمين.



ولفت محمد كارم الى أن جمال مدينة العلمين بالنسبة للسائحين يكون فى الشتاء وليس الصيف، فالجو يعتبر رائع بالنسبة لهم، ويستطيعوا ان يستمتعوا بجمال المياه صباحا، والنزول والتنزه ليلا.