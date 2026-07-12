قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشاهد أكبر كأس عالم في التاريخ؟.. الفيفا يفتح الباب لـ64 منتخبًا
2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
"كنت رايح الساحل وحسام حسن غيّر حياتي".. مصطفى زيكو يروي كواليس انضمامه للمنتخب
أسعار الذهب الان.. عيار 21 يقترب من 6 الاف جنيه
الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية
عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال
تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية
إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64
رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي
قيادي بمستقبل وطن: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة تدعو للاستعانة بمحمود الليثي في حفل تكريم المنتخب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
عادل نصار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دعت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار وان مصر، الجهات المنظمة لحفل تكريم منتخب مصر، المقرر إقامته غدًا الاثنين باستاد القاهرة الدولي، إلى الاستعانة بالفنان محمود الليثي لإحياء الحفل، إلى جانب الفنان تامر حسني الذي أعلن مشاركته في الاحتفالية.

وأكدت مفيدة شيحة، خلال تقديمها البرنامج مساء اليوم، أن أغنية "عم المجال" التي يقدمها محمود الليثي ارتبطت بشكل كبير بإنجازات المنتخب وأصبحت الأغنية الأكثر تداولًا بين الجماهير خلال مشوار كأس العالم، مشيرة إلى أنها تستحق أن تكون حاضرة في أجواء الاحتفال الرسمي بالمنتخب.

وأضافت أن مشاركة محمود الليثي إلى جانب تامر حسني ستمنح الحفل طابعًا جماهيريًا مميزًا، خاصة أن الأغنية أصبحت جزءًا من احتفالات الجماهير المصرية بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم، معربة عن أملها في أن تستجيب الجهات المنظمة لهذه الدعوة لإسعاد الجماهير واللاعبين خلال الاحتفالية المنتظرة.

مفيدة شيحة منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

محمد صلاح

صلاح معنا في مونديال 2030.. اتحاد الكرة يكشف ملامح المرحلة المقبلة

فرنسا

موعد مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم

فرجاني ساسي

الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تعاونه في أزمة مستحقاته

بالصور

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد