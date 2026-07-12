مفيدة شيحة تدعو للاستعانة بمحمود الليثي في حفل تكريم المنتخب

دعت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار وان مصر، الجهات المنظمة لحفل تكريم منتخب مصر، المقرر إقامته غدًا الاثنين باستاد القاهرة الدولي، إلى الاستعانة بالفنان محمود الليثي لإحياء الحفل، إلى جانب الفنان تامر حسني الذي أعلن مشاركته في الاحتفالية.

وأكدت مفيدة شيحة، خلال تقديمها البرنامج مساء اليوم، أن أغنية "عم المجال" التي يقدمها محمود الليثي ارتبطت بشكل كبير بإنجازات المنتخب وأصبحت الأغنية الأكثر تداولًا بين الجماهير خلال مشوار كأس العالم، مشيرة إلى أنها تستحق أن تكون حاضرة في أجواء الاحتفال الرسمي بالمنتخب.

وأضافت أن مشاركة محمود الليثي إلى جانب تامر حسني ستمنح الحفل طابعًا جماهيريًا مميزًا، خاصة أن الأغنية أصبحت جزءًا من احتفالات الجماهير المصرية بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس العالم، معربة عن أملها في أن تستجيب الجهات المنظمة لهذه الدعوة لإسعاد الجماهير واللاعبين خلال الاحتفالية المنتظرة.