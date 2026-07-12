إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية بالإسماعيلية

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، تنفيذ إزالة لعدد ٢٨ حالة تعدٍّ على مساحة ٥ قراريط و٣١٠٨ متر مربع " داخل وخارج المستهدف" ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، بمركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٨ حالات تعدِّ على أراضي أملاك دولة بولاية الزراعة على مساحة ٢٨٨٢ متر مربع.

بجانب تنفيذ إزالة لحالتي تعدِّ على أراضي أملاك دولة بولاية الري على مساحة ٨٠ متر مربع.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات لمتغير غير قانوني على مساحة ٩٨ متر مربع.

أيضًا تنفيذ إزالة لعدد ١٠ حالات تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة ٥ قراريط.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدٍّ "خارج المستهدف" على أراضي أملاك الدولة بولاية الطرق والكباري على مساحة ٤٨ متر مربع.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.