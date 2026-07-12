انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بحضور أحمد الشرع.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إنه اكتمل تشكيل مكتب مجلس الشعب السوري بشكل كامل، وذلك بعد انتخاب رئيس للمجلس، وانتخاب نائبين له، وتجري حاليًا عملية الانتخاب وفرز الأصوات، ليصبح لمجلس الشعب رئيس ونائبا رئيس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه قد انتُخب الدكتور عبد الحميد العواك، وهو من الشخصيات الوطنية في سوريا ومن أبناء محافظة الحسكة، وهو أستاذ جامعي وقاضٍ، وكان له دور في التحضيرات المتعلقة باللجنة الدستورية السورية، كما كان له دور بارز في الحراك الذي جرى في مناطق شمال شرقي سوريا، وصولًا إلى الحراك السياسي، من خلال التواصل مع الهيئات والتنسيقيات، وكذلك مع مختلف الفصائل الثورية المدنية في سوريا.

وأوضح أنه بعد انتخاب رئيس المجلس اليوم، ربما تُعقد غدًا أو بعد غدٍ جلسة أخرى تُشكَّل خلالها اللجان، ويُنتخب أعضاؤها، وبذلك يكون مجلس الشعب قد اكتمل تشكيله مع انتهاء جلسات هذا اليوم.

وأشار إلى أنه ربما كان البعض يتساءل عما إذا كان الدكتور العواك هو المرشح الأوفر حظًا في هذه الانتخابات، ووفقًا لما تحدث به إليه عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، فإن ترشيحه كان محل توافق، إذ أكدوا أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة، كونه رجل قانون وحقوق، وأن مجلس الشعب السوري في هذه المرحلة يحتاج إلى مشرعين ورجال قانون أكثر من أي وقت مضى.