5 تقنيات مذهلة في "ستار تريك" نستخدمها اليوم

لطالما ألهمت مسلسلات الخيال العلمي مخيلة العلماء والمخترعين لعقود طويلة، وتأتي سلسلة "ستار تريك" (Star Trek) الشهيرة على رأس الأعمال التي تنبأت بالمستقبل؛ حيث تحولت العديد من الأدوات و التقنيات الخيالية التي ظهرت فيها إلى أجهزة حقيقية نستخدمها في حياتنا اليومية الآن.

الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكي

تعد أجهزة الاتصال المحمولة (Communicators) التي ظهرت في السلسلة الكلاسيكية خلال فترة الستينيات التجسيد الأول لفكرة الهواتف المحمولة الحديثة. وقد استوحى المهندس مارتن كوبر، مخترع أول هاتف محمول في شركة موتورولا، فكرته مباشرة من هذا الجهاز، والتي تطورت لاحقًا لتصبح الهواتف الذكية القابلة للطي التي نراها في الأسواق اليوم.

الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات التخليق

ظهر في المسلسل جهاز يُدعى "النسّاخ" (Replicator) كان قادرًا على إعادة ترتيب الجزيئات لتخليق الطعام والأشياء من العدم.

وتكاد هذه الفكرة تطابق ما وصلت إليه تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد الحديثة (3D Printing)، والتي تُستخدم حاليًا لطباعة الأطراف الصناعية، وقطع غيار الطائرات، وحتى بعض وجبات الطعام المجهزة مخبريًا.

أجهزة الحواسيب اللوحية وشاشات اللمس

استخدم طاقم سفينة الفضاء جهازًا لوحيًا يسمى "بادت" (PADD) لاستعراض البيانات وتوقيع المستندات عبر شاشات تعمل باللمس.

وتعتبر هذه الأداة هي السلف الشرعي لأجهزة الأجهزة اللوحية المعاصرة مثل "آيباد" (iPad)، حيث نقلت الحواسيب من الصناديق المكتبية الضخمة إلى أجهزة محمولة باليد عالية الكفاءة.

الترجمة الفورية وتقنيات التحدث الذكي

كان "المترجم العالمي" (Universal Translator) أداة سحرية تتيح لأعضاء الطاقم التواصل الفوري مع الكائنات الفضائية بلغات مختلفة. واليوم، وبفضل طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نمتلك تطبيقات ترجمة فورية حية ومعالجة للغات الطبيعية على هواتفنا الذكية تكسر حواجز اللغة تمامًا بين البشر.