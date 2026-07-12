خلال حملة مكبرة.. إزالة عقار مخالف للترخيص بمنطقة المريوطية في الهرم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم حملة إزالة مكبرة استهدفت أحد العقارات المخالفة لشروط الترخيص بنطاق القطاع الشمالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التصدي الحاسم لمخالفات البناء وإزالة التعديات في المهد فورا.

وقد أسفرت الحملة عن تكسير أسقف وأعمدة الدور الخامس فوق الأرضي بعقار مخالف كائن بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المريوطية فيصل، وذلك لعدم الالتزام بالترخيص الصادر وبناء أدوار مخالفة للقانون.

وذلك بمتابعة ميدانية حازمة، جرت أعمال الإزالة تحت إشراف ومتابعة ميدانية دقيقة من قيادات حي الهرم، لضمان تنفيذ القرار بكل حسم، وبحضور كل من اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، ومحمد فتحي نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، علي محمود مدير الإشغالات بالقطاع، المهندس محمد صفوت مدير التنظيم بالحي، وولاء محبوب مدير العلاقات العامة بالحي.

كما شدد رئيس حى الهرم على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي، والتعامل معها بكل حزم وقوة طبقًا للقانون، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين أو المخالفين حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقارات وأرواح المواطنين.