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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ استثمار: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة تسويق ذكي لإنجازات الدولة

العلمين
العلمين
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أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن مشهد استقبال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والنجوم العالميين في مدينة العلمين الجديدة يمثل تحولًا جذريًا في طريقة التفكير التنموي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يتجاوز كونه مجرد احتفال رياضي، ليصبح أداة تسويقية ذكية تخدم الرؤية الوطنية لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة.



وأوضح الشوادفي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن التنمية في مصر منذ عام 2014 شملت مختلف المناطق، ولم تترك بقعة غير مستغلة، وضرب مثالًا بمدينة العلمين الجديدة، التي كانت قبل 20 عامًا عبارة عن حقول ألغام ومناطق غير مستغلة، لتتحول اليوم إلى منطقة تنموية شاملة ومضيئة على خريطة الاقتصاد المصري، لا تقتصر على الجذب السياحي فحسب، بل تضم أيضًا مناطق للإنتاج، ومشروعات للاستصلاح الزراعي، وجامعات دولية.

استثمار الإنجاز الرياضي لتسويق الرؤية الوطنية

وأشار الشوادفي إلى الذكاء في توجيه بوصلة الإعلام العالمي نحو الساحل الشمالي، موضحًا أنه عندما يحقق المنتخب الوطني إنجازًا أو يخوض مواجهات كبرى، مثل مباراة الأرجنتين وغيرها، تتجه أنظار وكالات الأنباء العالمية والصحافة الدولية إلى مصر لمتابعة الحدث لعدة أيام.
وأضاف: "بدلًا من الاكتفاء باستقبال البعثة في مطار القاهرة في نطاق محدود، جاء القرار الذكي بتوجيه أنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة، لتكون رسالة عملية ومباشرة تجيب عن تساؤل العالم، ماذا يحدث في مصر؟".

العلمين مدينة العلمين العلمين الجديدة

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