حسام حسن: هيثم حسن كان فاكر إنه هيلعب أساسي من أول يوم

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل المفاوضات التي سبقت انضمام هيثم حسن إلى صفوف الفراعنة، مؤكدًا أن الجهاز الفني تابع اللاعب لفترة طويلة قبل حسم قراره بتمثيل المنتخب الوطني.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن الجهاز الفني كان يراقب هيثم حسن منذ توليه قيادة المنتخب، موضحًا أن اللاعب كان لا يزال في مرحلة المفاضلة بشأن المنتخب الذي سيمثله.

وأضاف: "كنا متابعين هيثم حسن من أول ما مسكنا المنتخب، وكان لسه في مرحلة اختيار المنتخب اللي هينضم ليه، ولعب في ناشئين فرنسا، وكان من حقه بعد فترة يختار منتخب تاني، وكان لسه متردد".

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن التواصل مع اللاعب جاء بشكل مباشر، قائلًا: "حصل تواصل بيني وبينه، وكابتن إبراهيم حسن كلمه وكلم والده علشان يكون معانا".

وأشار حسام حسن إلى أنه حرص على توصيل رسالة واضحة للاعب منذ البداية، مضيفًا: "هو كان فاكر إنه لما ييجي هينزل أساسي على طول، قولتله منتخب مصر كبير، ولو جيت هتزود المنتخب وهو هيزودك، لازم تجتهد، وحواليك لاعيبة كبار، ومكنتش عايز أوصله إحساس إننا متمسكين بيه بشكل يخليه ييجي مرتاح، لازم يعرف إنه داخل منتخب كبير والمنافسة فيه قوية".

ويأتي حديث حسام حسن بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب عودتهم من البطولة، ومنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف وإنجاز غير مسبوق.

وأنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية حظيت بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.