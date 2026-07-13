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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مايا دياب تثير الجدل بفستان لافت في تركيا.. صور

مايا دياب
مايا دياب
هاجر هانئ
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حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا بتركيا.

تفاصيل إطلالة مايا دياب في تركيا

ظهرت مايا دياب في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج الغامق المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

تزينت مايا دياب ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها الأشقر الطويل المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

مايا دياب تفاصيل إطلالة مايا دياب في تركيا إطلالة مايا دياب

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