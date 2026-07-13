تطبيق الأدنى للأجور.. حملات تفتيش لضبط منظومة العمل بالمناطق الصناعية بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشآت والمصانع بالمناطق الصناعية، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصلحة أصحاب العمل، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، أنه بناء على توجيهات حسن رداد، وزير العمل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، نفذ مكتبا تفتيش عمل نجع حمادي وتفتيش عمل قفط، حملات تفتيشية موسعة على عدد من المصانع بالمناطق الصناعية التابعة لنطاق المكتبين.

وأضاف على: استهدفت الحملات الميدانية التأكد من التزام تلك المصانع بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، أنه تم أيضا مراجعة الالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، واستيفاء كافة عقود العمل الرسمية، فضلاً عن التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانوناً لتعيين ذوي الهمم، ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية والتحقق من قانونية عملها وفقاً للضوابط والاشتراطات المقررة.

وأشار علي، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لمديرية العمل بالمحافظة لتعزيز الالتزام بالقوانين العمالية وحماية حقوق العاملين والحفاظ عليها، وسط تأكيدات القيادة التنفيذية على تواصل المتابعة الميدانية الدورية لضبط منظومة العمل بالمنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان استقرار الإنتاج.

