قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو
على الطريقة المصرية .. استقبال شعبي لمنتخب النرويج بعد الخروج المشرف من المونديال
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع
احتفالات الفايكينج.. ولي عهد النرويج يدق الطبول ويستقبل اللاعبين والجماهير
سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل
هبعتلك مكة.. محمد إمام يكشف كواليس مكالمة مع صلاح بعد المونديال
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث
كان قلبا وقالبا مع مصر.. حسام حسن: مدرب الأحمال اللي معانا في الجهاز أرجنتيني
أذكار النوم الصحيحة من السنة.. كيف كان النبي يستقبل ليله؟
بميزانية تتخطى 4 مليارات جنيه.. موعد وطرق صرف "تكافل وكرامة" لشهر يوليو 2026
حشيش أون لاين.. ديلر يروج لبيع المخدرات على الإنترنت يواجه المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه
إيران: استهدفنا بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت أمريكية في الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. علاقة سميرة محسن بالفنان عادل إمام

سميرة محسن
سميرة محسن
أحمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحتفل الفنانة سميرة محسن اليوم الثلاثاء، 14 يوليو، بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم، عام 1945.

أعمال سميرة محسن

ولم تكن فنانة فقط بل كتبت وأنتجت عددا من الأفلام منها فيلم "سنة اولى نصب"، "ملاكي اسكندرية" والفرقة 707.

بدأت سميرة محسن، مشوارها الفني وهي في التاسعة عشر من عمرها بفيلم (شيء من الخوف) الذي رشحها له المخرج حسين كمال حيث دعمتها الفنانة شادية وساعدتها بنشر صورها معها على أغلفة المجلات آنذاك.

طغى الجانب الأكاديمي علي الجانب الفني خلال مسيرتها المهنية فهي دائما ما تصرح (المدرس الاكاديمي عندما يكبر يعلى ثمنه والممثل عندما يكبر يقل ثمنه).

وللزعيم عادل إمام فضل كبير في إعادة سميرة محسن، للعمل الفني بعد انقطاعها لمدة عامين؛ حينما رشحها في تجسيد شخصية (والدته) في فيلم (الإنس والجن).

زواج سميرة محسن 

تزوجت من الأديب والكاتب والمنتج نجيب سرور وأنجبتمنه ولدين، حيث كان للأمومة الجانب الأهم والاعظم في حياة الفنانة سميرة محسن، فهي أم لشابين بعيدين تماما عن الوسط الفني، حيث كانت دائما تحرص علي خلق الاستقرار لهما بعيدا عن ضوضاء الشهرة.

سميرة محسن الفنانة سميرة محسن أعمال سميرة محسن أفلام سميرة محسن عيد ميلاد سميرة محسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. إنجازات طبية بمستشفيات الجامعة والسيطرة على حريق وإزالة للتعديات

الحريق

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب في مخزن بالعبور

جانب من المعاينة

3 طوابق مخالفة.. النيابة الإدارية تعاين عقار معهد الاتصالات بسوهاج بعد الحريق

بالصور

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد