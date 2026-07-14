فى عيد ميلادها.. علاقة سميرة محسن بالفنان عادل إمام

تحتفل الفنانة سميرة محسن اليوم الثلاثاء، 14 يوليو، بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم، عام 1945.

أعمال سميرة محسن

ولم تكن فنانة فقط بل كتبت وأنتجت عددا من الأفلام منها فيلم "سنة اولى نصب"، "ملاكي اسكندرية" والفرقة 707.

بدأت سميرة محسن، مشوارها الفني وهي في التاسعة عشر من عمرها بفيلم (شيء من الخوف) الذي رشحها له المخرج حسين كمال حيث دعمتها الفنانة شادية وساعدتها بنشر صورها معها على أغلفة المجلات آنذاك.

طغى الجانب الأكاديمي علي الجانب الفني خلال مسيرتها المهنية فهي دائما ما تصرح (المدرس الاكاديمي عندما يكبر يعلى ثمنه والممثل عندما يكبر يقل ثمنه).

وللزعيم عادل إمام فضل كبير في إعادة سميرة محسن، للعمل الفني بعد انقطاعها لمدة عامين؛ حينما رشحها في تجسيد شخصية (والدته) في فيلم (الإنس والجن).

زواج سميرة محسن

تزوجت من الأديب والكاتب والمنتج نجيب سرور وأنجبتمنه ولدين، حيث كان للأمومة الجانب الأهم والاعظم في حياة الفنانة سميرة محسن، فهي أم لشابين بعيدين تماما عن الوسط الفني، حيث كانت دائما تحرص علي خلق الاستقرار لهما بعيدا عن ضوضاء الشهرة.