رئيس مجلس القيادة اليمني: لن نسمح بانتهاك أجوائنا وسنردع أي مساس بسيادتنا

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم /الإثنين/، أن بلاده لن تسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة.

وقال العليمي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- إن القوات المسلحة وأجهزة الأمن اليمنية كانتا في أعلى جاهزية، ونفذتا الإجراءات الدفاعية اللازمة باستهداف مدرج مطار صنعاء حمايةً للسيادة، وأثبتتا قدرتهما على ردع التهديدات ومنع فرض أي أمر واقع مخالف للدستور والقانون.

وأوضح أن هذا القرار لم يكن تراجعاً أو تساهلاً، بل إجراءً سيادياً مسؤولاً اتُّخذ من موقع قوة وثقة، بهدف الدفاع عن السيادة مع تجنيب الشعب اليمني المخاطر التي سعت المليشيات لاستغلالها سياسياً وإعلامياً.

وأضاف أنه وجه بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والممتلكات العامة، وتجنب توسيع نطاق المواجهة؛ تفويتاً لفرصة إيران في استغلال اليمن وشعبه كأداة في صراعاتها الإقليمية.

وأكد العليمي، أن الحكومة اليمنية حرصت على استمرار تشغيل مطار صنعاء قانونياً عبر مبادرات عملية لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، وكذلك تسهيل نقل وفد المليشيات عبر طائرة تستأجرها الشركة إلى الوجهة المتفق عليها، من أجل خدمة اليمنيين، غير أن تلك المبادرات قوبلت بالرفض من قبل المليشيات الحوثية التي أصرت على فرض أجنداتها الخاصة، مجدداً التزام الحكومة اليمنية بتشغيل المطار تجارياً لرفع معاناة الشعب اليمني وفك الحصار.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية ضربت عرض الحائط بجهود الوساطة الدولية من خلال الإصرار على فرض أمر واقع جديد عبر استقبال رحلة جوية جديدة مخالفة للقانون، في انتهاك سافر للسيادة واستخفاف متعمد بمؤسسات الدولة اليمنية، مما يؤكد إصرارها على تقويض فرص السلام ورفض المبادرات الرامية لحماية أمن اليمن واستقراره.

ودعا "العليمي" مجلس القيادة الرئاسي لاجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وضمان تنفيذ القرارات لحماية سيادة اليمن ومصالح شعبه.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الانتقال من الإدانة إلى الردع، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بشأن حظر التسليح والعقوبات، لوقف الانتهاكات وحماية سيادة اليمن والأمن الإقليمي والدولي.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد استهدفت، اليوم، مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية انتهكت السيادة اليمنية، وذلك بعد تعمّد مليشيات الحوثي منع الطيران الوطني من الهبوط في المطار، وفقا لبيان لوزارة الدفاع اليمنية.