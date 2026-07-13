10 دول أوروبية تعلن إنشاء تحالف لمواجهة الصواريخ الباليستية

أعلن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إنشاء تحالف ذي طابع دفاعي بحت لمواجهة الصواريخ الباليستية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الأول لـ”تحالف مكافحة الصواريخ الباليستية” على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي عُقد، اليوم، في باريس، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.

وذكر البيان: “نحن، قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، إدراكًا منا للتهديد المتنامي الذي تمثله الصواريخ الباليستية، وللأهمية المتزايدة لقدرات الدفاع بالنسبة لأمن القارة الأوروبية، نعلن اليوم إطلاق عملية إنشاء تحالف ذي طابع دفاعي بحت لمواجهة الصواريخ الباليستية، ونعرب عن دعمنا لمشروعه الرائد الرامي إلى العمل دون كلل من أجل تطوير قدرة مضادة للصواريخ الباليستية”.

ورأى القادة أن حماية أوروبا تستلزم حلاً شاملاً، يتخذ شكل منظومة متكاملة للدفاع الصاروخي، بهدف ردع التهديدات الصاروخية المستقبلية والتصدي لها، تُطوَّر من خلال جهد جماعي، وانفتاح تكنولوجي، وتعاون صناعي قائم على الثقة.

وأضاف البيان أن هذه المنظومة ستكمّل الأنظمة القائمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي اقتنتها الدول المشاركة بالفعل أو التي ستقتنيها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء قدرة مشتركة لمواجهة الصواريخ الباليستية لصالح أوروبا، ودعم الأنشطة المساهمة ذات الصلة، من خلال حشد القاعدة الصناعية الدفاعية، والأبحاث، والخبرة العملياتية للدول الأعضاء.

وشدد القادة في بيانهم على أن هذا الإجراء “لا يستهدف أي شعب، بل يأتي دفاعًا عن شعوبنا”، مقرين بالخبرة الفريدة التي اكتسبتها أوكرانيا من خلال دفاعها في مواجهة حربها مع روسيا.

وأعربوا عن اعتزامهم، من خلال هذا البيان، وضع متطلبات عملياتية مشتركة، وأفرقة عمل تقنية مشتركة، وآليات حوكمة واضحة، فضلاً عن خريطة طريق نحو القدرات العملياتية الأولى للتحالف، وذلك في ظل احترام الأحكام الدستورية الخاصة بكل منهم والالتزامات الدولية.

وتعهدوا بالعمل على دعم أنشطة البحث والتطوير المشتركة في إطار المشروع الرائد، بما في ذلك عبر البحث عن فرص تمويل ملائمة، وتعزيز تبادل أفضل للبيانات والمعلومات.

وأوضح البيان أن الأعضاء المؤسسين للتحالف هم: الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التحالف يبقى مفتوحًا أمام انضمام دول أخرى تشاطره مبادئه وأهدافه.