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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تستضيف قمة “تحالف الراغبين” لتكثيف الدعم لأوكرانيا

فرنسا تستضيف قمة “تحالف الراغبين” لتكثيف الدعم لأوكرانيا
فرنسا تستضيف قمة “تحالف الراغبين” لتكثيف الدعم لأوكرانيا
أ ش أ
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استضافت باريس، اليوم /الاثنين/، قمة “تحالف الراغبين” لبحث سبل تكثيف الدعم لأوكرانيا، برئاسة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وبحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشارك في الاجتماع ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب ممثلي منظمات دولية، فيما يضم “تحالف الراغبين” 35 دولة، غالبيتها أوروبية، على أن يرتفع العدد إلى 37 دولة مع انضمام كل من مولدوفا ومقدونيا الشمالية.

وتهدف القمة إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، والبناء على ما تحقق من توافق خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في إيفيان، بما يعزز إعادة تأكيد الالتزام بدعم الدفاع عن أوكرانيا.

كما بحث القادة، امتدادًا لإعلان باريس الصادر في 6 يناير 2026، التخطيط العملياتي للضمانات الأمنية الرامية إلى تحقيق سلام قوي ودائم في أوكرانيا.

وقبيل انعقاد القمة، استقبل الرئيس ماكرون نظيره الأوكراني في لقاء ثنائي، أعقبه اختتام أول اجتماع لـ“تحالف مكافحة الصواريخ الباليستية” على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والذي أسفر عن إعلان قادة كل من الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة إنشاء تحالف دفاعي بحت لمواجهة التهديدات الصاروخية الباليستية.

ويُشار إلى أن انعقاد قمة “تحالف الراغبين” جاء عشية العرض العسكري التقليدي الذي تنظمه فرنسا احتفالًا بعيدها الوطني في 14 يوليو على جادة الشانزليزيه، في “لحظة تقارب ووحدة قوية”، بحسب ما وصفته مصادر فرنسية.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس ماكرون دعا جميع الدول المساهمة في “تحالف الراغبين” إلى حضور احتفالات العيد الوطني غدًا، حيث سيشارك في العرض العسكري للجيش الفرنسي جنود من دول تقدم دعمًا عسكريًا لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العرض العسكري، غدًا /الثلاثاء/، بمشاركة قوات أوكرانية، إلى جانب عدد من قادة الدول الأعضاء في التحالف. كما أكد كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حضورهم العرض العسكري.

قمة “تحالف الراغبين تكثيف الدعم لأوكرانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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