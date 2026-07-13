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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ستاد القاهرة يستضيف احتفالية تكريم المنتخب المصري.. بث مباشر

المنتخب الوطني لكرة القدم
المنتخب الوطني لكرة القدم
قسم التوك شو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تُقام اليوم، الاثنين 13 يوليو 2026، احتفالية كبرى باستاد القاهرة الدولي لتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عقب الإنجازه التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم 2026.

تكريم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم

وتأتي هذه الاحتفالية استكمالًا لتكريم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي حظيت باستقبال وتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة العلمين الجديدة، تقديرًا لما حققته البعثة من إنجاز تاريخي سيظل راسخًا في ذاكرة الكرة المصرية.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، بما يضفي أجواءً احتفالية تليق بهذا الإنجاز الكبير.

كما تمثل المناسبة فرصة لجماهير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفاء بالمنتخب، والتعبير عن فخرها بما حققه من إنجاز غير مسبوق على الساحة العالمية.
 

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