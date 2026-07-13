بوتين: نواصل تحديث قواتنا المسلحة وسنرد على الهجمات الأوكرانية بضربات "أشد قوة"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بلاده تواصل تحديث قواتها المسلحة وتحقق نتائج جديدة في مجال الصناعة العسكرية.

وقال بوتين -خلال مشاركته في منتدى 'كل شيء من أجل النصر!' الذي نظمته 'الجبهة الشعبية'- "نعمل على تحديث قواتنا المسلحة ونحقق نتائج جديدة في قطاع الصناعات العسكرية أننا نمضي قدمًا. كما يمضي جنودنا ومقاتلونا قدمًا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أن طريقة رد روسيا على أي هجمات أو غارات تطلقها أوكرانيا ستكون أشد قوة، موضحًا: "أن ردودنا ستكون دائماً بالمثل وبغض النظر عن المكان الذي يحاولون ضربه داخل روسيا، فإن انتقامنا سيكون أشد قوة بكثير. وسيشعر العدو بذلك. ونأمل أن يكونوا يشعرون بذلك بالفعل، وبأنهم يشعرون به على نطاق أوسع بشكل متزايد".