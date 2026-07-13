أحمد موسى : 120 مليون شكر وتقدير للمنتخب المصري بعد تشريفنا في كاس العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن احتفالية استاد القاهرة لتكريم المنتخب المصري جاءت تقديرًا لما قدمه اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة، مشيرًا إلى أن الجماهير حرصت على الحضور بكثافة ورفع علمي مصر وفلسطين، في مشهد يعكس دعم المصريين لمنتخبهم وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في احتفالية باستاد القاهرة للمنتخب المصري بعد وصولنا إلى دور الـ16، عقب خروجنا بمؤامرة من المنتخب الذي يدعمه نتنياهو".

وأضاف: "120 مليون شكر من شعبنا لمنتخبنا، لأبطالنا، وأبطال المنتخب سيلفون في أتوبيس مفتوح لتحية الجماهير".

وتابع: "رقم 10 قميص محمد صلاح يرتديه عدد كبير من الجماهير، وعلم مصر وعلم فلسطين الحبيبة يكتسحان استاد القاهرة، ومحدش بيتكلم عن فلسطين غيرنا الحقيقة".

وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري، ولذلك كان علم فلسطين حاضرًا إلى جانب علم مصر في هذه الاحتفالية".

وأوضح:"هذه الاحتفالية كان يجري الإعداد لها قبل وصول المنتخب إلى مدينة العلمين، حيث أُقيمت احتفالية العلمين، ثم جاءت احتفالية القاهرة اليوم".

واختتم: " للي بيقول كان المنتخب نزل القاهرة بدل العلمين أنتم عارفين لو المنتخب مر في شوارع القاهرة، حركة السير هتتوقف بالكامل، والشعب المصري هو صاحب هذا الاحتفال، و120 مليون شكر لبلدنا".