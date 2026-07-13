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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل ترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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في إطار حرص محافظة الغربية على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، عدد من القيادات التنفيذية، وذلك للاستماع إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من الأهالي في مختلف القطاعات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عدداً من المطالب التي تنوعت بين احتياجات خدمية ومعيشية تمس حياة المواطنين اليومية، موجهاً بسرعة دراسة تلك الطلبات من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ أن منظومة العمل داخل محافظة الغربية تعتمد على المتابعة المستمرة والربط بين ما يُطرح من المواطنين وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشدداً على أن تحسين جودة الخدمات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مع ضرورة إزالة أي معوقات قد تعرقل سرعة الإنجاز.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار إلى أن اللقاءات الأسبوعية تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في نهجها القائم على القرب من المواطن والتفاعل الفوري مع قضاياه، باعتباره شريكاً أساسياً في جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حل مشكلات المواطنين

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