قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 17 شخصا في حادث تصادم بطريق مطروح إسكندرية الساحلي
أتوبيس منتخب مصر يتوجه إلى استاد القاهرة لتكريم الأبطال
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ طريق مطروح إسكندرية
ننشر أسماء المصابين الـ17 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية
محافظ الغربية يشارك في وضع حجر أساس مقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة | صور
تنويه هام بشأن استلام قرارات تكليف وتظلمات أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
أتوبيس منتخب مصر يجوب الشوارع المحيطة باستاد القاهرة .. شاهد
بسبب نتنياهو.. ترامب يعلن حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية
أحمد موسى : ترامب عايز يسيطر على هرمز .. والحرب هترجع أقوى
أسعار النفط اليوم تقفز 4% بعد قرارات ترامب بشأن إيران
الهلال الأحمر يمد غزة بـ 70 ألف سلة غذائية وطبية
الفاو تدعم ريفيات مصر في الصعيد بـ مشروع زراعي ضخم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات: إطلاق خدمتين لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت

الأطفال والإنترنت
الأطفال والإنترنت
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن خدمة «أطمن» تتيح حجب المواقع الإلكترونية غير الملائمة للأطفال تلقائيًا بمجرد تفعيلها، دون تحميل المشترك أي رسوم إضافية، بما يساعد الأسر على حماية أبنائها من المحتوى الضار.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن  خدمة «اطمن على الآخر» تقدم مستوى متقدم من الحماية، من خلال فرض قيود فنية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي قد لا تتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة، بما يعزز من أدوات الرقابة الأسرية على استخدام الإنترنت.

وأشار إلى أن الاشتراك في الخدمتين متاح بسهولة عبر فروع شركات المحمول أو من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، حيث يمكن لولي الأمر تفعيل الخدمة على رقم الهاتف في خطوات بسيطة وخلال ثوانٍ.

تصفح الإنترنت

وتابع أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجهاز لدعم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الخدمات الرقمية والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها النشء أثناء تصفح الإنترنت. 

المهندس محمد إبراهيم القومي لتنظيم الإتصالات أبنائ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

الخط الأصفر

غدًا .. عرض فيلم الخط الأصفر في ختام أسبوع فلسطين بـ الصحفيين

رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا

رئيس جامعة طنطا يترأس وفداً رفيع المستوى لزيارة جامعة كانتابريا بإسبانيا

الحلقة الأولي من درع الجنوب

أكلتنا وشربتنا.. منقبو الذهب السودانيون: سلمنا أنفسنا للحكومة المصرية

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : ماذا بعد اكتشاف 1ملم 3 من دماغ الإنسان؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نقاء عطاء الأنثى

المزيد