تنظيم الاتصالات: إطلاق خدمتين لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن خدمة «أطمن» تتيح حجب المواقع الإلكترونية غير الملائمة للأطفال تلقائيًا بمجرد تفعيلها، دون تحميل المشترك أي رسوم إضافية، بما يساعد الأسر على حماية أبنائها من المحتوى الضار.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن خدمة «اطمن على الآخر» تقدم مستوى متقدم من الحماية، من خلال فرض قيود فنية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي قد لا تتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة، بما يعزز من أدوات الرقابة الأسرية على استخدام الإنترنت.

وأشار إلى أن الاشتراك في الخدمتين متاح بسهولة عبر فروع شركات المحمول أو من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، حيث يمكن لولي الأمر تفعيل الخدمة على رقم الهاتف في خطوات بسيطة وخلال ثوانٍ.

تصفح الإنترنت

وتابع أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجهاز لدعم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الخدمات الرقمية والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها النشء أثناء تصفح الإنترنت.