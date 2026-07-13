عودة الحرب .. ترامب يبلغ الكونجرس رسميا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس رسميًا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بموجب قانون صلاحيات الحرب، وفقًا لوثيقة مؤرخة في 10 يوليو ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضح ترامب في رسالته أن العمليات العسكرية بدأت في 7 يوليو 2026، مستندًا إلى صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومؤكدًا أنه سبق أن أطلع الكونغرس على التحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والتطورات المرتبطة بالوضع مع إيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أوقفت العمليات العسكرية ضمن هدنة استمرت عدة أسابيع، استغلتها الإدارة الأمريكية لإجراء مفاوضات مع طهران، أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم في 17 يونيو 2026، تضمنت التزامًا إيرانيًا بضمان حرية ومرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن إيران، رغم تعهداتها، شنت بين يومي 6 و7 يوليو هجمات على عدد من السفن التجارية التي ترفع أعلامًا محايدة أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما دفع واشنطن إلى استئناف عملياتها العسكرية.

وبحسب الرسالة، شملت الضربات الأمريكية مواقع لإطلاق الصواريخ، ومنظومات الدفاع الجوي، وأصولًا بحرية عسكرية، إضافة إلى بنى تحتية للدعم العسكري ومنشآت للقيادة والسيطرة داخل إيران، فيما أكد ترامب أن القوات البرية الأمريكية لا تشارك في هذه العمليات.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الضربات "محدودة ومدروسة" وتهدف إلى تقليص الخسائر المدنية، وحماية القوات الأمريكية في المنطقة، وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، والدفاع عن الحلفاء والشركاء الإقليميين.

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية ستظل مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة أي تهديدات جديدة تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها، مشيرًا إلى أنه سيواصل إطلاع الكونغرس على تطورات العمليات العسكرية وفقًا لقانون صلاحيات الحرب.