"اليونسكو" تدعو إلى الاستثمار في النظم العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن الاستثمار في النظم العلمية وحماية الباحثين وتعزيز البحث العلمي يعد من العوامل الضرورية لمواجهة التحديات العالمية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت "اليونسكو" - خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية اليوم /الإثنين/ - أن العالم يواجه تحديات معقدة، تشمل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأزمات الصحية واتساع فجوات التنمية، وهي قضايا تتطلب بيئات علمية تسمح للباحثين بإنتاج المعرفة وتبادلها دون قيود أو مخاطر، بما يسهم في تحويل النتائج العلمية إلى سياسات وحلول عملية تخدم المجتمعات.

وأشارت إلى أن النظم العلمية المزدهرة لا تعتمد فقط على التمويل أو البنية التحتية، وإنما تحتاج أيضا إلى تعزيز التعاون الدولي بما يسمح بتبادل الأفكار والخبرات على نطاق عالمي .

ولفتت المنظمة إلى أن توفير بيئة آمنة للعلماء يسهم في زيادة الثقة في العلم، ويشجع على استخدام الأدلة العلمية في عملية صنع القرار، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مواجهة الأزمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكدت المنظمة أن توصيتها بشأن العلم والباحثين العلميين، تشكل إطارا دوليا يوجه الدول نحو تطوير سياسات تحمي الباحثين وتعزز النزاهة العلمية، وتوفر الظروف الملائمة لإجراء البحوث، بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي وخدمة الإنسان.

واختتمت "اليونسكو" بالتأكيد على أن مستقبل التنمية المستدامة يعتمد بدرجة كبيرة على وجود منظومات علمية تقوم على الحرية والأمان والانفتاح والتعاون الدولي، باعتبارها الركائز التي تمكن العلم من أداء دوره في تحسين حياة البشر وبناء مستقبل أكثر استدامة.